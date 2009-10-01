Вистачить на придбання клубу УПЛ: скільки заробив за кар'єру Андрій Ярмоленко

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко під час футбольної кар'єри встиг пограти в чемпіонатах України, Англії, Німеччини та ОАЕ. У своїх клубах українець був одним з найбільш високооплачуваних футболістів.

Нещодавно Андрій Ярмоленко оголосив, що сезон-2024/25 стане останнім в його ігровій кар'єрі. 24 Канал розповідає, яку зарплату мав лідер "біло-синіх" у клубах, за які виступав, а також приблизний сумарний дохід.

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Зарплата Ярмоленко в Динамо

Андрій Ярмоленко розпочав професійну футбольну кар'єру у чернігівській Десні. В одному з інтерв'ю футболіст зізнався, що свою першу зарплат він отримав у 16 років. Тоді Десна заплатила юнаку 300 гривень. Половину першого заробітку він віддав батькам, а на іншу купив солодощів.

На початку 2007 року Андрія запросили до київського Динамо. Під час підписання контракту президент "біло-синіх" Ігор Суркіс запитав, скільки отримує він у Десні. Ярмоленко відповів, що тисячу гривень. Власник столичного клубу запропонував зарплату у тисячу доларів. Тодішній президент Десни Іван Чаус, який був в присутнім на перемовинах, попросив для футболіста трохи більше.

Свій дебютний матч за основу Динамо Ярмоленко зіграв 11 травня 2008 року проти Ворскли (2:1). У першому ж поєдинку Андрій відзначився голом.

Залізним гравцем основи "біло-синіх" Ярмоленко став у сезоні-2009/10. На жаль, за цей період відсутні дані про його заплату. Орієнтовно молоді футболісти киян у ті часи отримували 10 – 15 тисяч доларів, а досвідчені – 30 – 40 тисяч.

Ярмоленко в Динамо / фото 24 Канал

У 2014 році Андрій Ярмоленко був одним з лідерів Динамо. Його зарплата тоді, за даними ЗМІ, становила 2 мільйони євро.

Керівництво Динамо не хотіло відпускати свого капітана в закордонний клуб, запропонувавши йому неймовірний контракт – майже 5 мільйонів євро на рік. За іншими даними, Ярмоленко отримував навіть 6 мільйонів.

Скільки отримував Ярмоленко в Англії, Німеччині та ОАЕ

У 2017 році розпочався закордонний період кар'єри Ярмоленка. У Боруссії, Вест Хемі та Аль-Айні рівень зарплати гравця збірної України був на рівні з динамівською в найкращі роки.

Боруссія Дортмунд – 5 мільйонів євро на рік

Вест Хем – до 6 мільйонів на рік з бонусами

Аль-Айн – приблизно 4 – 5 мільйонів на рік

Ярмоленко у Вест Хемі / фото Getty Images

Після закордонного вояжу Ярмоленко повернувся в рідне Динамо, де за інформацією ТаТоТаке, отримує 50 тисяч євро на місяць, або 600 тисяч на рік.

Таким чином, за 19 років футбольної кар'єри Андрій Ярмоленко заробив орієнтовно 50 – 55 мільйонів євро. За ці кошти цілком можна придбати один з клубів Української Прем'єр-ліги, за винятком Динамо та Шахтаря.

Раніше ми розповідали, як Андрій Ярмоленко дотепно прокоментував зухвалу заяву нового тренера Шахтаря Арда Турана.