Має витратити мільйони: екстренер Шахтаря визначив подальшу долю Яремчука в Ліоні
- Роман Яремчук перейшов з Олімпіакоса до Ліону на правах оренди взимку.
- Французький клуб зможе викупити його контракт влітку за 5 мільйонів євро.
Форвард збірної України Роман Яремчук отримав шанс закріпитися у топ-лізі. Взимку гравець перебрався з Олімпіакоса в чемпіонат Франції.
Українця в оренду взяв один з лідерів чемпіонату Франції Ліон. Як повідомляє Jeunesfooteux, в переході Романа особисто був зацікавлений тренер "ткачів" Паулу Фонсека.
Чи залишиться Яремчук в Ліоні?
Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Влітку Яремчук має повернутися в Олімпіакос або ж зайнятися пошуком нового клубу. Проте існує велика ймовірність, що українцю не доведеться це робити.
Французькі ЗМІ запевняють, що в Ліоні задоволені роллю Яремчука в команді. Фонсека шукав динамічного форварда, який підходить під його тактику. І саме в Романі він його побачив.
Ліон має намір влітку викупити контракт форварда у Олімпіакоса. В орендній угоді прописана сума у 5 мільйонів євро, тож французький клуб збирається скористатися цим правом.
Нагадаємо, що контракт Яремчука з Олімпіакосом діє до літа 2028 року. В грецькій команді Романові не вдалось виграти конкуенцію у Ель-Каабі та Таремі.
Як Яремчук виступає за Ліон?
- За даними Transfermarkt, Ліон заплатив 1,5 мільйона євро за оренду Яремчука у Олімпіакоса. Форвард провів вже п'ять матчів за французів, з яких два – у старті
- У матчі Кубка проти Ланса гравець забив свій дебютний гол, але це не допомогло його команді пройти у півфінал. Раніше ж Яремчук записав на свій рахунок асист у зустрічі Ліги 1 проти Страсбурга.
- На жаль, в трьох останніх матчах у Лізі 1 Ліон набрав лише один бал. Наразі підопічні Фонсеки йдуть четвертими в чемпіонаті, що дасть право на путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.
- При цьому "ткачі" продовжують виступи в Лізі Європи. Ліон виграв основний етап турніру, а в 1/8 фіналу зіграє проти іспанської Сельти.