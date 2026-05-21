"Хочу у збірну України": Ярмоленко тонко підколов Шевченка
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко іронічно прокоментував свій гольовий доробок у фіналі Кубка України-2026. Переможець турніру звернувся до Андрія Шевченка.
У середу, 20 травня, Андрій Ярмоленко зумів покращити бомбардирський показник Андрія Шевченка. Після матчу гравець "біло-синіх" поспілкувався з журналістами та підколов президента УАФ, передає TikTok-акаунт "Динамівське серце".
Що сказав Ярмоленко?
Динамо здолало Чернігів (3:1) у фіналі Кубка України. Останній гол у цьому матчі забив 36-річний, Ярмоленко.
Взяття воріт виявилось для нього 22-м за увесь час участі у розіграшах цього турніру. З таким показником вінгер Динамо обійшов Шевченка та став третім найкращим бомбардиром в історії змагань. В очільника українського футболу – 21 гол.
Згодом один з володарів Кубка України сезону 2025/26 дізнався про цей факт від журналістів і з гумором прокоментував подію.
А я думаю, чому він засмучений такий був (на нагородженні – 24 Канал). Андрій Миколайович, я жартую, бо хочу у збірну,
– сказав Ярмоленко.
Невдовзі Андрій може стати найкращим бомбардиром УПЛ усіх часів. Наразі він ділить другу сходинку рейтингу голеадорів з колишнім головним тренером збірної України Сергієм Ребровим.
Відставання від лідера усіх часів Максима Шацьких складає лише один м'яч.
Чому Ярмоленко згадав виступи за збірну?
Досвідчений вінгер потрапив у список гравців, яких новий головний тренер національної команди Андреа Мальдера викликав у національну команду на товариські поєдинки проти Польщі та Данії, повідомив офіційний сайт УАФ.
У інтерв’ю 24 Каналу відомий тренер Олег Федорчук зазначив, що Ярмоленко потрібен збірній, щоб допомогти новому керманичу знайти психологічний підхід до футболістів Динамо.
Про який конфлікт інтересів Ярмоленка та Шевченка говорять?
- Андрій Ярмоленко є другим найкращим бомбардиром в історії збірної України. У його активі 46 голів. На першій сходинці списку Андрій Шевченко, який відзначив у синьо-жовтій футболці 48 разів.
- Колишній партнер Шевченка та Ярмоленка у збірній України та Динамо Олександр Алієв заявляв, що небажання президента УАФ втратити першу сходинку могло стати причиною, чому 36-річного гравця не викликали до національної команди березня 2025 року.
- Ці чутки уже спростовував сам Шевченко. Він назвав такі розмови одним з "супержартів", які йому доводилось чути за кар'єру футболіста та функціонера.
- Додамо, що до приїзду у збірну Ярмоленко зіграє ще один матч за Динамо. Його клуб проведе 24 травня проти Кудрівки, яка знаходиться на 14 місці турнірної таблиці.