"Хочу у збірну України": Ярмоленко тонко підколов Шевченка

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко іронічно прокоментував свій гольовий доробок у фіналі Кубка України-2026. Переможець турніру звернувся до Андрія Шевченка.

У середу, 20 травня, Андрій Ярмоленко зумів покращити бомбардирський показник Андрія Шевченка. Після матчу гравець "біло-синіх" поспілкувався з журналістами та підколов президента УАФ, передає TikTok-акаунт "Динамівське серце".

Що сказав Ярмоленко?

Динамо здолало Чернігів (3:1) у фіналі Кубка України. Останній гол у цьому матчі забив 36-річний, Ярмоленко.

Взяття воріт виявилось для нього 22-м за увесь час участі у розіграшах цього турніру. З таким показником вінгер Динамо обійшов Шевченка та став третім найкращим бомбардиром в історії змагань. В очільника українського футболу – 21 гол.

Згодом один з володарів Кубка України сезону 2025/26 дізнався про цей факт від журналістів і з гумором прокоментував подію.

А я думаю, чому він засмучений такий був (на нагородженні – 24 Канал). Андрій Миколайович, я жартую, бо хочу у збірну,

– сказав Ярмоленко.

Невдовзі Андрій може стати найкращим бомбардиром УПЛ усіх часів. Наразі він ділить другу сходинку рейтингу голеадорів з колишнім головним тренером збірної України Сергієм Ребровим.

Відставання від лідера усіх часів Максима Шацьких складає лише один м'яч.

Чому Ярмоленко згадав виступи за збірну?

Досвідчений вінгер потрапив у список гравців, яких новий головний тренер національної команди Андреа Мальдера викликав у національну команду на товариські поєдинки проти Польщі та Данії, повідомив офіційний сайт УАФ.

У інтерв’ю 24 Каналу відомий тренер Олег Федорчук зазначив, що Ярмоленко потрібен збірній, щоб допомогти новому керманичу знайти психологічний підхід до футболістів Динамо.

Про який конфлікт інтересів Ярмоленка та Шевченка говорять?