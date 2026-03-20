Магучіх стала найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії, але є нюанс

У польському місті Торунь пройшов чемпіонат світу зі стрибків в приміщенні. Україну на змаганнях представляли Ярослава Маучіх та Юлія Левченко.

Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті світу, вона завершила змагання, підкоривши висоту 2,01 метра, повідомляє 24 канал.

Яке досягнення зробила Магучіх?

Це вже друге золото Магучіх на світових чемпіонатах у приміщенні, що робить її найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії цих змагань. До цього жодна українська спортсменка не вигравала дві золоті медалі та не мала чотири нагороди загалом, пише Суспільне Спорт.

Я дуже рада повернутися в сектор чемпіонату світу і вибороти золото. Це мій четвертий чемпіонат і лише друга золота медаль, але я неймовірно щаслива,

– сказала Магучіх в коментарі Суспільне Спорт.

До того ж для України цей чемпіонат завершився подвійним подіумом у жіночих стрибках у висоту: Юлія Левченко виборола срібну медаль, вперше в кар'єрі піднявшись на п'єдестал Чемпіонату світу у приміщенні.

Як свою перемогу прокоментувала Магучіх?

Українська легкоатлетка поділилася емоціями після чергової перемоги на міжнародних змаганнях, підкресливши, що за успіхом стоїть не лише талант, а й щоденна кропітка праця.

Насправді це легко звучить, але поза стадіоном є кропітка праця. Можливо, те, що ми були чотири місяці в Україні, дало додаткову мотивацію та моральне відновлення,

– поділилася спортсменка.

Вона також висловила гордість за те, що змогла подарувати Україні ще одну нагороду у складний час.

Дуже хотілося вибороти золоту нагороду для України і для українців у такий надважкий час. Я це зробила, і Юля теж. Нарешті дві українки будуть стояти на подіумі знову, і я вірю, що одного дня там будуть три українки,

– додала легкоатлетка.

