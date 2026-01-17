Магучіх тріумфувала на турнірі у Львові, показавши найкращий результат сезону у світі
- Ярослава Магучіх перемогла на турнірі у Львові, встановивши найкращий результат сезону у світі з висотою 2 метри 3 сантиметри.
- Наступним змаганням для Магучіх буде турнір у Карлсруе, Німеччина, 8 лютого.
Ярослава Магучіх стартувала у новому сезоні 2026 року. Олімпійська чемпіонка виступила на турнірі імені Олексія Дем'янюка, що відбувся у Львові.
Початок нової кампанії виявився вдалим для української легкоатлетки. Магучіх перемогла на змаганнях, встановивши найкращий результат сезону у світі, повідомляє 24 канал.
Як Магучіх виступила на меморіалі Дем'янюка?
Спортсменка взяла з першої спроби висоту у 1 метр 91 сантиметр, чого вже було достатньо для перемоги. Проте вона вирішила стрибати далі та з третього разу підкорила планку у 2 метри 3 сантиметри, побивши свій минулий рекорд змагань – 2,01.
Відзначимо, що друге місце на турнірі у Львові здобула Тетяна Білик, яка взяла висоту у 1 метр 80 сантиметрів. Третю сходинку посіла Меланія Вакуліна, підкоривши планку в 1 метр 72 сантиметри.
Результати турніру імені Дем'янюка:
- Ярослава Магучіх – 2,03 метри.
- Тетяна Білик – 1,80 метри.
- Меланія Вакуліна – 1,72 метра.
Раніше Магучіх в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" розповіла, де виступить після меморіалу Дем'янюка. Українська спортсменка візьме участь на змаганнях у Німеччині.
"Наступний старт після Львова буде восьмого лютого. В Карлсруе (Німеччина) виступатиму на міжнародному турнірі", – розповіла Ярослава.
Яким був минулий сезон для Магучіх?
Минула кампанія була не найкращою у кар'єру легкоатлетки порівняно з тріумфальним 2024 роком. У 2025 році вона завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу в Японії.
Окрім того, спортсменка лише здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту у приміщенні.
Також варто зазначити, що минулого року Магучіх отримала державну нагороду від президента України Володимира Зеленського.