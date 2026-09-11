Ярослава Магучіх з'явилася на червоній доріжці в образі "сонечка"

Титулована українська спортсменка Ярослава Магучіх з'явилася на червоній доріжці напередодні старту Абсолютного чемпіонату світу в Будапешті. Стрибунка у висоту обрала на урочистий захід жовту футболку та спідницю.

Магучіх частково відійшла від класичного спортивного стилю, хоча зізналася, що спершу мала інший план, повідомляє Суспільне Спорт.

Магучіх взяла із собою талісман

Також спортсменка з'явилася з особливою підвсікою, яку називає своїм талісманом.

Спочатку в мене був трішечки інший план, але потім він змінився на краще. Насправді вийшло таке "сонечко". Я назвала його "сонечко", тому що посміхаюся, як сонце, і особливо через підвіску Dnipro hometown. Вона – мій талісман, я завжди її вожу з собою і тут вирішила теж одягнути,

– сказала українка.

За словами Магучіх, червона доріжка на Абсолютному ЧС-2026 додала мотивації пройтися в одязі.

"Дуже прикольно, що вони це зробили для атлетів. Коли ми стояли перед виходом, питали: "Що треба робити? Треба якось гарно стати?". Нам відповіли: "Будьте собою, це робиться для вас, щоб вас показати", – розповіла стрибунка у висоту.

Що відомо про Абсолютний ЧС

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики – це новий турнір, який відбуватиметься раз на два роки. Він не є повноцінною заміною класичному чемпіонату світу, а доповненням до календаря світової легкої атлетики.

Участь у цьому ЧС беруть лише найкращі спортсмени: олімпійські чемпіони та чемпіони світу, переможці фіналу сезону Діамантової ліги та загалом найрейтинговіші спортсмени. Окрім Магучіх, Україну представлять Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Михайло Кохан.

На Абсолютному ЧС-2026 не буде традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів. Переможці змагань отримають спеціальний трофей, а також символічні браслети для всіх учасників. Призовий фонд турніру складає 10 мільйонів доларів, а чемпіон турніру отримає 150 тисяч доларів.

Стежити за турніром, який триватиме з 11 до 13 вересня, можна онлайн на сайті 24 Каналу.