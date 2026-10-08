Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх розповіла про власні плани на найближче майбутнє. Спортсменка назвала чіткі терміни повернення до тренувань.

За словами чемпіонки, вона уже закінчує власний період відпочинку після літнього сезону. Про це Ярослава Магучіх розповіла під час перебування в Києві, повідомляє 24 Канал.

Що сказала Магучіх про свою відпустку

За словами Ярослави, вона уже думає про зимовий сезон. Невдовзі настане час для підготовки.

Відпустка добігає кінця. З 15 жовтня у мене починається підготовка до зимових змагань, тому що цього року у нас відбудеться зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, а потім чемпіонат світу в приміщенні. Тому у спорті все стабільно,

– заявила Магучіх.

Зазначимо, що у середу, 7 жовтня, у столиці відбулось відкриття іменної зірки для Ярослави Магучіх. Вона розповіла, що ця відзнака є для неї мотивацією до нових перемог.

Що відбувається у кар’єрі Магучіх

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ярослава відсвяткувала 25-й день народження.

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

Додамо також, що українська спортсменка, на жаль, не потрапила до числа десяти номінанток на звання спортсменки року від World Athletics.