Ярослава Магучіх відкрила власну зірку на площі в Києві

У середу, 7 жовтня, у Києві вперше з 2021 року відкрили нові зірки на "Площі зірок". Свою зірку отримала олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

Вперше за майже п'ять років на площі відкрили чотири нові іменні зірки, присвячені видатним українським спортсменам, повідомляє 24 Канал.

Магучіх відкрила свою зірку у Києві

Нові іменні зірки отримали олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крісс, чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзінзірук, багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова та олімпійська чемпіонка і світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Церемонія відкриття зірок відбулася за участю спортсменів, однак Кононова не з'явилася на подію.

Магучіх, Дзінзірук, Крісс та Кононова отримали зірки на площі у Києві / Фото 24 Каналу, Олександра Власова

Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка Парижа-2024, чемпіонка світу та чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту. Її результат 2,10 метра, встановлений у Парижі в липні 2024 року, перевершив один із найдовших світових рекордів в історії легкої атлетики. Також Ярослава – перша в історії абсолютна чемпіонка світу.

Ім'я Магучіх потрапило на "Площу зірок" у Києві: дивіться відео

На урочисту подію прийшла і президентка Федерації легкої атлетики Ольга Саладуха. Саме вона привітала Магучіх зі знаковою подією.

Саладуха привітала Магучіх: дивіться відео

Нагадаємо, 19 вересня Магучіх виповнилося 25 років. Українська стрибунка у висоту відсвяткувала день народження у компанії спортсмена Олега Дорощука.