Після початку російської агресії проти України футбольні фанати стали одними з перших, хто взявся захищати рідну країну зі зброєю в руках. На жаль, чимало з них повернулися з поля бою на щиті.

Напередодні динамівська родина зазнала важкої втрати. У боях з російськими окупантами віддав життя за незалежність України відомий вболівальник "біло-синіх" Євген Лукʼянюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на WBC Ультрас Динамо.

Що відомо про трагічну загибель?

Український воїн служив у 210-му окремому штурмовому підрозділі. Він загинув 3 жовтня під час виконання бойового завдання.

Євген свій останній бій прийняв на Запорізькому напрямку. Фанати Динамо висловили співчуття близьким Лук'янюка.

Євген був гідним сином своєї країни та вірним уболівальником Динамо до останнього дня. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Євгена. Вічна памʼять Герою,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що полеглий воїн був також координатором Комітету визволення політв'язнів. У цій спільноті дуже щемливо висловилися про загибель українського воїна.

"Як же шкода, що не вмію я написати такого некролога, щоб усі, хто не знав Женю, хоч на тисячну долю відчули, яким він був. Він був з крила "молодих нігадяїв", чоркомівців. Такий привітний, надійний, солідарний і справедливий.

Без усіляких понтів чи геройствування, він завжди був поряд у важливі моменти та завжди без акценту на собі. Так тихо й воював. Без дописів, гасел, зборів… на стільки, що майже ніхто й не знає, відколи. З футбольних фанатів. Трудяга, кухар-віртуоз", – написала Тетяна Близнюк.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Євгену Лукʼянюку…

