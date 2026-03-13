Легендарний лижник був госпіталізований прямо з траси спринту під час етапу Кубка світу

Найуспішніший лижник зимових Олімпійських ігор Йоганнес Клебо не фінішував у півфіналі спринту етапу Кубка світу в норвезькому Драммені. Це сталося через зіткнення з іншими спортсменами.

У півфіналі класичного спринту Клебо зіткнувся з американцем Беном Огденом. Під час зіткнення норвежець сильно вдарився головою і не зміг продовжити гонку –прямо з траси його відвезли до лікарні, пише NRK.

Яка зараз ситуація з Йоганнесом Клебо?

Через пів години після падіння Клебо залишив стадіон у швидкій допомозі. Пізніше лікар національної збірної Норвегії Ове Фераген підтвердив, що спортсмена доставили до лікарні для обстеження голови та шиї.

Він притомний, але падіння було важким, і до цього потрібно поставитися серйозно. Я впевнений, що це не схоже на щось серйозне, але це індивідуально,

– зазначив Фератен.

Арільд Монсен, норвезький тренер, зазначив, що обстеження Клебо в лікарні тривають. Він додав, що спортсмен трохи пригнічений і наразі більше нічого не говорить, а його везуть на медичний огляд.

