Легендарний лижник був госпіталізований прямо з траси спринту під час етапу Кубка світу
- Йоганнес Клебо був госпіталізований після зіткнення на етапі Кубка світу в Норвегії, під час якого він сильно вдарився головою.
- На Олімпійських іграх 2026 року Клебо здобув шість золотих медалей у різних дисциплінах, перевершивши попередній рекорд Олімпіад.
Найуспішніший лижник зимових Олімпійських ігор Йоганнес Клебо не фінішував у півфіналі спринту етапу Кубка світу в норвезькому Драммені. Це сталося через зіткнення з іншими спортсменами.
У півфіналі класичного спринту Клебо зіткнувся з американцем Беном Огденом. Під час зіткнення норвежець сильно вдарився головою і не зміг продовжити гонку –прямо з траси його відвезли до лікарні, пише NRK.
Яка зараз ситуація з Йоганнесом Клебо?
Через пів години після падіння Клебо залишив стадіон у швидкій допомозі. Пізніше лікар національної збірної Норвегії Ове Фераген підтвердив, що спортсмена доставили до лікарні для обстеження голови та шиї.
Він притомний, але падіння було важким, і до цього потрібно поставитися серйозно. Я впевнений, що це не схоже на щось серйозне, але це індивідуально,
– зазначив Фератен.
Арільд Монсен, норвезький тренер, зазначив, що обстеження Клебо в лікарні тривають. Він додав, що спортсмен трохи пригнічений і наразі більше нічого не говорить, а його везуть на медичний огляд.
Як Клебо виступив на Олімпійських іграх-2026?
- На Іграх в Італії Клєбо переміг у всіх шести дисциплінах чоловічого крос‑кантрі, в яких брав участь, включно зі спринтом, марафоном на довгі дистанції та командним спринтом.
Його шоста золота медаль у гонці на 50 кілометрів класичним стилем стала не лише фінальною індивідуальною перемогою на цих Іграх, але й перевершила попередній рекорд Олімпіад із шести золотих медалей на одному турнірі, який тримався майже 50 років, повідомляє The Guardian.
- Після закінчення Ігор він утримує найвищий показник олімпійських золотих медалей серед спортсменів зимових видів спорту, маючи загалом понад десять нагород за кар'єру.
- У командному спринті разом із норвезьким партнером він також здобув золоту медаль, зміцнивши успіх своєї збірної в крос‑кантрі.