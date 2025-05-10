Українcьку стрибунку Левченко позбавили медалі на турнірі в Катарі
- Юлія Левченко втратила бронзову медаль на турнірі "What Gravity Challenge" в Досі через помилку організаторів, які спочатку не зарахували результат польки Марії Жодзік.
- Ярослава Магучіх виграла турнір, здобувши висоту 2,02 метра, та продовжує успішний сезон з чотирма золотими нагородами, включаючи перемоги на етапах Діамантової ліги та чемпіонаті Європи в приміщенні.
У катарській Досі відбувся легкоатлетичний турнір, організований олімпійським чемпіоном Мутазом Баршимом. У секторі зі стрибків у висоту змагалися українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Переможницею комерційного турніру "What Gravity Challenge" стала Ярослава Магучіх, яка взяла висоту 2,02 метра. На третьому місці завершила змагання Юлія Левченко, але згодом організатори змінили підсумковий протокол, пише 24 Канал.
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Чому забрали медаль у Левченко
Річ у тім, що організатори помилково не зарахували результат польки Марії Жодзік. Спортсменка взяла висоту 1,96 метра, але після фінальних стрибків навпроти її прізвища була позначка DNF (результат анульовано).
Згодом організатори визнали помилку та присудили Жодзік бронзову медаль. Тож Левченко у підсумку завершила змагання на четвертому місці (1,94 метра).
Нагадаємо, що Юлія оновила свій найкращий результат сезону. Попереднє досягнення вона встановила на другому етапі Діамантової ліги, де взяла планку на висоті 1,92 метра.
Щодо Ярослави Магучіх то у нинішньому сезоні вона здобула вже чотири "золота". Українка виграла два етапи Діамантової ліги, а також тріумфувала на чемпіонаті Європи в приміщенні. А от на чемпіонаті світу-2025 у приміщенні Ярослава поступилася двом австралійкам та здобула "бронзу".