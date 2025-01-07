Легендарний екстренер Ліверпуля Юрген Клопп відвідає Україну в лютому: яка мета приїзду німця

Німецький наставник прибуде в Київ на запрошення від УАФ. Клопп проведе тренінг із наставниками для підвищення їх кваліфікації.

Українська асоціація футболу намагається залучати іноземних спеціалістів для підвищення кваліфікації тренерів. Минулого року нашу країну відвідав чинний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік.

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Легенда Ліверпуля в Україні

Цього лютого УАФ готує черговий майстер-клас із зіркою тренерського цеху. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамоманія, наступного місяця до Києва прибуде Юрген Клопп.

59-річний німець проведе навчання для українських тренерів. Воно буде складатися з теоретичної частини, а також майстер-класу з роботи на футбольному полі.

Відзначимо, що Клопп поставив свою тренерську кар'єру на паузу після відходу з Ліверпуля минулого літа. Нині німець є глобальним керівником футболу в компанії "Ред Булл", якій належать такі команди як Зальцбург, Лейпциг, Нью-Йорк Ред Буллз та інші.

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Спеціаліст встиг зробити собі ім'я успішною роботою в Майнці, дортмундській Боруссії та Ліверпулі. "Джмелів" Юрген двічі робив чемпіонами Німеччини та виходив із ними у фінал Ліги чемпіонів.

В англійському клубі успіхи Клоппа були куди крутішими. Разом із мерсисайдцями німець тричі виходив у фінал Ліги чемпіонів, один раз тріумфувавши у ньому. Також Юрген приводив Ліверпуль до чемпіонства та ще шести трофеїв.