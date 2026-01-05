Волейболіст Гладир, чию доньку зацькували у Польщі, пояснив відмову повертатися в Україну
- Юрій Гладир, колишній волейболіст збірної України, не відвідував Україну після початку війни, боячись не зможе повернутися до Польщі.
- Донька Гладиря зазнала цькування у варшавському ліцеї через українське прізвище та акцент, що призвело до відрахування одного з організаторів булінгу після втручання медіа.
Колишній волейболіст збірної України Юрій Гладир нині володіє польським громадянством. Проте спортсмен не ризикує приїжджати в Україну після початку повномасштабної війни.
Наприкінці 2024 року Юрій Гладир втратив матір, яка жила в Україні. Волейболіст не наважився відвідати похорони найріднішої людини через побоювання не повернутися в Польщу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Weszło.
Чому Гладир відмовився їхати в Україну під час війни?
41-річний спортсмен зізнався, що востаннє бував на Батьківщині перед початком повномасштабної війни. Гладир сумує, що не зміг приїхати на похорон матері.
Мені нелегко змиритися з тим, що я не можу повернутися додому, щоб відвідати мамину могилу й зустрітися зі знайомими. На щастя, в мене є друзі, які працюють у таких сферах, що можуть виїжджати з України й повертатися назад. Час від часу вони мене відвідують,
– розповів Гладир.
У колишнього волейболіста збірної України поцікавилися, що сталося, якби він поїхав в Україну. Гладир сказав, що у такому випадку не зміг би повернутися в Польщу до своєї родини.
Відколи маю польське громадянство, я завжди в’їжджав на батьківщину за польськими документами. Показував польський паспорт, авто зареєстроване на поляка. Після початку війни багато людей так робили, тому правила змінили, і тепер, попри ці документи, в системі я все одно “світився” б як Юрій, тобто громадянин України. Тому я б не повернувся,
– сказав Гладир.
Волейболіст також повідомив, що його дружина нещодавно їздила в Україну на похорони брата, який загинув на війні з росіянами.
Довідка. Зазначимо, що Юрій Гладир проживає у Польщі з 2013 року, а польський паспорт отримав у 2017 році.
Чому доньку Гладиря цькували у Польщі?
Донька Юрія Гладиря опинилася в центрі скандалу, який розгорівся в одному з варшавських ліцеїв. Однокласники 15-річної Дар'ї надсилали їй повідомлення з погрозами. Учням не подобалося українське прізвище та акцент дівчини.
Дівчина пожалілася матері, яка звернулася до керівництва ліцею. Проте не отримала належної реакції. Згодом інцидент з приниженням доньки ексгравця збірної України отримав розголос через ЗМІ.
На скандал відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який закликав польське керівництво реагувати на випадки ганебного ставлення до українки.
У підсумку керівництво ліцею відреагувало на скандал. З навчального закладу відрахували одного з організаторів булінгу українки. Втім, у ліцеї заперечили "міжнаціональний конфлікт", назвавши його "особистісним".
Юрій Гладир пообіцяв довести справу до кінця та досягти справедливого рішення у справі.