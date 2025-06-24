Ювентус – Манчестер Сіті: де дивитися матч Клубного чемпіонату світу

Гранди італійського та англійського футболу вирішать долю переможця групи G. Юве та МанСіті провалили минулий сезон, але поки тішать своїх фанатів на Клубному ЧС.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 настала пора матчів третього туру групової стадії. Центральною грою цього відрізку стане битва між Ювентусом та Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Ювентус – Манчестер Сіті онлайн буде показаний в Україні. Офіційним транслятором Клубного ЧС є платформа DAZN, яка на своєму сайті транслює всі ігри турніру для своїх підписників.

Ще одним мовником клубного Мундіалю в Україні є Суспільне. Саме на каналі Суспільне Спорт буде пряма трансляція матчу Ювентус – Манчестер Сіті з українським коментарем. Початок – 26 червня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що обидва клуби провалили минулий сезон. В Лізі чемпіонів Юве та МанСіті зупинились аж в 1/16 фіналу, тоді як у внутрішніх чемпіонатах навіть не мали шансу на боротьбу за чемпіонство.

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Проте на КЧС команди поки виглядають потужно. Як англійці, так і італійці не мали проблем із Відадом та Аль-Айном, здобувши розгромні перемоги над суперниками.

Тепер в очній битві клуби визначать переможця квартету. Ювентус влаштує нічия, адже у нього більше забитих голів у групі. Зрештою перше місце, ймовірно, уникне зустрічі із Реалом вже в 1/8 фіналу.