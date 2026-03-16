Французькі журналісти знищують Забарного після половини сезону в ПСЖ: за що критикують українця

Влітку 2025 року захисник збірної України Ілля Забарний зробив важливий крок у своїй кар'єрі. Футболіст перебрався з Англії у склад чинного переможця Ліги чемпіонів.

Українець став гравцем французького ПСЖ. Правда, кар'єра Забарного у Парижі поки складається не надто вдало, про що пишуть французькі ЗМІ, повідомляє Tribuna.

Що у Франції думають про Забарного?

Очікувалось, шо Ілля витіснить з основи ПСЖ капітана команди Маркіньоса. Проте поки що українець є гравцем ротації та частіше залишається на лаві запасних.

За задумом у майбутньому Забарний має остаточно замінити Маркіньоса. Однак журналіст Radio France Бруну Саломон сумнівається, що українець підходить на цю роль.

У захисті Забарний виглядає недостатньо спокійним, занадто часто грає руками. Так, він фізично міцний і доволі добре просуває м’яч, але попереду ще багато роботи. Складається враження, що він щодня поступово вивчає футбол Луїса Енріке. Так, за задумом Забарний має стати наступником Маркіньйоса. Але наразі він далекий від стандартів Маркіньйоса. Маю сумнів, чи зможе Забарний колись вийти на його рівень,

– каже Бруну.

Зі своїм колегою згоден і журналіст RMC Sport Валентен Жамен. Експерт поділився своєю думкою щодо Забарного та назвав його гру невпевненою.

Від моменту свого переходу Забарний справляє враження гравця, який не дуже впевнений у собі. Він припускався помилок, які іноді коштували ПСЖ пропущених м’ячів. Його запрошували, щоб створити конкуренцію Маркіньосу, але сьогодні жодної реальної конкуренції немає. Забарний залишається запасним. Поки що він не виглядає як наступник Маркіньоса, хоча йому ще потрібно дати час на адаптацію,

– вважає Жамен.

Також зі словами критики на адресу українця виступив Жюльєн Форе. Журналіст виділив слабкі сторони Забарного та заявив, що він наразі не є важливим гравцем для ПСЖ.

Забарний досить розчаровує. Він часто має труднощі, хоча, звісно, були й хороші відрізки. Але загалом його регулярно переграють. Іллі явно не вдалося змінити ієрархію на позиції центрального захисника. Загальне враження таке, що він не виглядає достатньо спокійним і доволі часто програє швидкість у ситуаціях один в один,

– зазначає журналіст So Foot.

Ілля вже встиг зіграти 28 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол. Парижани посідають перше місце у чемпіонаті Франції, випереджаючи Ланс на 1 бал. Також команда Луїса Енріке наблизилась до виходу у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здолавши Челсі з рахунком 5:2.

Як Забарний грає за ПСЖ?