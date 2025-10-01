Вихованець академії київського Динамо Ілля Забарний влітку став гравцем французького Парі Сен-Жермена. Завдяки цьому трансферу столичний клуб отримає солідну компенсацію.

Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився подробицями трансферу Іллі Забарного до ПСЖ. Він повідомив, на які суми розраховує український гранд, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Яку суму отримає Динамо за трансфер Забарного у ПСЖ?

Експерти розділилися в оцінках фінансової вигоди Динамо від переходу Забарного у стан переможця Ліги чемпіонів. Тож гендиректору "біло-синіх" довелося повідомити офіційні цифри.

"Від Борнмута ми отримали 27,7 млн фунтів. Це безпосередньо за трансфер футболіста. Це десь 32 млн євро – ми перераховували. До цього ми ще отримаємо 20% від прибутку – тобто різниці від того, що отримає Борнмут і того, що вони заплатили нам. Це орієнтовно ще близько 5,6 млн євро.

І до цього всього ми ще отримаємо платіж за механізмом солідарності. Там дуже проста схема. Коли відбувається платний трансфер гравця, 5% від суми компенсації новий клуб повинен розподілити між всіма клубами, які були залучені в підготовку футболіста. Ілля перейшов від нас у 21 рік. Ми маємо претендувати приблизно на 3,5% від загальної суми. Це ще трішки понад 2 млн євро. Якщо підсумувати, то загально ми від продажу Забарного отримали близько 40 млн євро", – повідомив Бріф.

Таким чином, якщо відмінусувати гроші отримані за перехід до Борнмуту у 2023 році, то Динамо розраховує отримати ще 8 мільйонів євро безпосередньо від трансферу у ПСЖ.

Генеральний директор Динамо зауважив, що платежі будуть здійснюватися упродовж трьох років. Це пов'язано з розрахунками між ПСЖ та Борнмутом.

Довідка. Перший трансфер Іллі Забарного до Борнмуту став рекордним для Динамо. На другому місці перехід Андрія Ярмоленка до Боруссії Дортмунд – 25 мільйонів євро. А за трансфер легендарного Андрія Шевченка до Мілана столичний клуб заробив 23,91 мільйона євро.

