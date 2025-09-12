Боронив Маріуполь та Херсон: на фронті загинув фанат Динамо Євген Остапенко
- Євген Остапенко, фанат "Динамо", загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів.
- Він брав участь у боях з 2014 року, включаючи бої за Маріуполь, Херсон, та інші міста, і його прощання відбудеться 13 вересня у Києві.
Динамівська родина зазнала важкої втрати. У боях з російськими окупантами віддав життя за незалежність України відданий вболівальник "біло-синіх" Євген Остапенко.
Фанат Динамо Євген Остапенко боронив рідну землю від російських загарбників з 2014 року. Деталі його загибелі не повідомляються, пише 24 Канал з посиланням на WBC Ультрас.
Читайте також Наша третя зірка – це зірка військових: Шовковський пояснив зміни в емблемі Динамо
Що відомо про полеглого фаната Динамо?
Представники фанатського руху Динамо у своїх соціальних мережах висловили співчуття рідним та близьким свого побратима.
Це велика втрата для біло-синьої родини і всієї України. Наші співчуття родичам і близьким героя, його подвиг вічно житиме в пам’яті нашої нації,
– йдеться у повідомленні WBC Ультрас Динамо.
Євген "Остап" Остапенко став на захист України у 2014 році. Тоді відданому вболівальнику Динамо було лише 19 років. Воїн брав участь у боях за Маріуполь, Піски, Щастя, Донецький аеропорт. Був поранений під час боїв під Металістом Луганської області.
Від початку повномасштабної війни визволяв Харківщину, боронив Херсон, Вовчанськ, Запорізьку та Донецьку область.
Прощання з Євгеном Остапенком відбудеться 13 вересня у Києві.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Євгену Остапенку.
Як фанати Динамо захищають Україну від ворога?
- Нагадаємо, що фанатський рух одним з перших відреагував на російське вторгнення.
- У Силах Оборони України воює значна кількість вболівальників футбольних клубів, в тому числі київського Динамо.
- На кінець серпня 2025 року було відомо про 58 полеглих фанатів "біло-синіх". На знак вдячності своїм найвідданішим уболівальникам, столичний клуб присвятив третю зірку на емблемі захисникам України, що загинули на війні.
Раніше повідомлялося про загибель на фронті відомого фаната Дніпра Євгена Коротченка.