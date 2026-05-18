Андреа Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України

Вперше в історії українська національна команда отримала наставника-іноземця. Синьо-жовтих очолив італієць, якого вважають генієм тактики.

До команди після 5-річної перерви повертається міланець Андреа Мальдера. Тепер колишній асистент Андрія Шевченка буде працювати головним тренером, повідомляє сайт УАФ.

Хто очолив збірну України?

Наступником Сергія Реброва у свій власний день народження став 55-річний Андреа Мальдера. Контракт підписаний до 2028 року з можливістю пролонгації. Італієць став першим іноземним головним тренером збірної України.

Що відомо про Мальдеру?

Італієць Мальдера – не нове обличчя для нашої команди. Андреа був асистентом тренера у штабі Андрія Шевченка з 2016 по 2021 роки. Італієць відповідав за тактику та аналітику.

Після відходу Шевченка зі збірної Мальдера пішов своєю стежкою. Спеціаліст долучився до штабу екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, якого призначили у Брайтон.

Із ним Андреа працював також у Марселі, але у Тоттенхем Мальдера за Де Дзербі вже не пішов. Збірна України стане першою командою для Мальдери в якості саме головного тренера.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолював збірну з червня 2023 року. Під його керівництвом команда провела 34 матчі, здобувши 16 перемог згідно з Transfermarkt.

