"Збірній 100% потрібно було перезавантаження", – Кривцов про нового тренера України

Колишній центральний захисник збірної України Сергій Кривцов поділився думками, щодо кадрових змін на тренерському містку команди. Він вважає необхідним такий крок.

Ексоборонець Шахтаря вважає, що Андреа Мальдера вдало доповнював українську команду, коли з 2016 по 2021-й був помічником Андрія Шевченка. Про це він розповів у коментарі для 24 Каналу.

Що сказав Кривцов про призначення Мальдери?

Колишній футболіст вважає, що зараз саме той час, коли збірна потребує змін на тренерському містку.

Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній,

– поділився думками Кривцов.

Дев’ятиразовий чемпіон України у складі Шахтаря також додав, що у перший період роботи Мальдери із "синьо-жовтими" спостерігався один із найбільш вдалих симбіозів між гравцями та тренерським штабом.

Кривцов також зауважив, що 54-річний італійський фахівець наразі є, мабуть, найкращим серед тих, кого можна було б запросити.

Що відбувається навколо призначення Андреа Мальдери?

Колишній помічник Андрія Шевченка ще не є офіційним головним тренером збірної України. Однак про процес укладання контракту із ним у соцмережі Х повідомив відомий інсайдер Фабрісіо Романо.

Потенційне призначення Мальдери оцінив також і колишній футболіст збірної Євген Левченко. У коментарі для 24 Каналу він зазначив, що вважає такий вибір УАФ правильним, а італійського фахівця тим, хто може "потягнути" українську національну команду.

Раніше у якості потенційного наступника Реброва ЗМІ називали низку відомих тренерів. Серед них були: Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Паулу Фонсека та багато інших.

