"Що толку бити": Маркевич відверто заявив, чого не вистачає збірній України
Колишній тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо матчу України проти Угорщини, який відбувся 5 жовтня. Українські футболісти пропустили гол наприкінці поєдинку та поступилися з рахунком 1:2.
На думку Маркевича, збірна України не заслуговувала на поразку в грі проти Угорщини, повідомляє Meta.
Маркевич прокоментував поразку України від Угорщини
Він зазначив, що моментами українські гравці демонстрували якісний футбол, однак зауважив, що з такими помилками в обороні важко розраховувати на позитивний результат.
Фахівець вважає, що після чотирьох матчів Ліги націй наставник команди Андреа Мальдера повинен визначитися з основною обоймою збірної.
"При цьому не варто забувати, що у нас багато футболістів пропускали цей збір через травми. Той же Ярмолюк, Миколенко не дограв до кінця. Сподіватимемося, що й Мудрик поверне колишні кондиції. Треба звертати увагу саме на тих, хто справді посилить команду", – сказав Маркевич.
Відповідаючи на питання, чого українським гравцям не вистачає у завершальній стадії атак, тренер сказав, що майстерності.
Що толку бити по воротах, якщо не потрапляти в площину. На одному бажанні далеко не заїдеш,
– заявив Маркевич.
Результати України в Лізі націй
Українська збірна виступає у другому за силою дивізіоні Ліги націй – B. Команда вдало стартувала в турнірі, вигравши на виїзді в Угорщині.
Проте після цього "синьо-жовті" зіграли внічию з Грузією, а також програли Північній Ірландії та Угорщині. Після чотирьох турів українці посідають третю сходинку.
Якщо Україна в наступному матчі не переможе Північну Ірландію, то ризикує втратити шанс на боротьбу за лідерство у групі. А невдалий виступ у Лізі націй у перспективі може негативно позначитися на шансах команди кваліфікуватися на Євро-2028.
Турнірна таблиця України в Лізі націй
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Північна Ірландія
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4 – 0
|
8
|
2.
|
Угорщина
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3 – 2
|
7
|
3.
|
Україна
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2 – 5
|
4
|
4.
|
Грузія
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0 – 2
|
2