Збірна України офіційно вилетіла з молодіжного чемпіонату Європи-2025

"Синьо-жовті" не змогли здобути мінімально необхідний результат в останньому матчі групової стадії. Таким чином, Україна вдруге в історії провалила завдання виходу у плей-оф.

Збірна України U-21 відіграла матч останнього туру групової стадії на Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси билась зі збірною Нідерландів, повідомляє 24 Канал.

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Провальний виліт

"Синьо-жовті" поступились Данії у першому турі (2:3), але змогли взяти три очки проти Фінляндії (2:0). Це вивело нашу команду на друге місце у групі.

Для проходу у плей-оф Україні достатньо було не програти Нідерландам. Втім підопічні Мельгоси провалили вирішальну гру та поступилися "помаранчевим" з рахунком 0:2.

Турнірне становище групи D:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Данія 2 1 0 7-5 7 2 Нідерланди 1 1 1 5-4 4 3 Україна 1 0 2 4-5 3 4 Фінляндія 0 2 1 4-6 2

Таким чином, "синьо-жовті" посіли третє місце у групі та завершили свої виступи на Євро. У плей-оф від нашого квартету виходять Данія та Нідерланди. Перші битимуться з Францією, другі – з Португалією.

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Нагадаємо, що це була четверта участь України на молодіжному чемпіонаті Європи. У 2006 році наша команда вийшла у фінал, а у 2023-му дісталась півфіналу. Найгірший же виступ був на Євро-2011, коли наша команда посіла останнє місце у групі.