Наставник збірної України не зможе розраховувати на трьох гравців основи через травми. Двоє з них не можуть відновитися від пошкоджень ще з серпня.

Збірна України готується до важливих жовтневих матчів у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026. На жаль, Сергій Ребров не зможе розраховувати на найсильніших гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на futbolfantasy.

Що з Циганковим?

Є велика ймовірність, що найближчий збір пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони пропустив вересневі матчі "синьо-жовтих" та досі не оговтався від травми.

Віктор працює в загальній групі, але тренерський штаб обмежив навантаження на нього. Циганков має пропустити матч 8 туру чемпіонату проти Валенсії.



Віктор Циганков продовжує страждати від травм / фотоGetty Images

Також Мічел виступає проти виклику вінгера до збірної, адже це може завадити повноцінному відновленню гравця. Відзначимо, що Циганков востаннє виходив на поле ще 24 серпня, після чого пропустив п'ять матчів поспіль.

Без нападника

На цьому проблеми збірної не завершуються. Видання Sport24.gr повідомляє, що до жовтневого збору не встигне відновитися нападник Олімпіакоса Роман Яремчук.



Роман Яремчук ще не зіграв жодного матчу в сезоні 2025-2026 / фото Getty Images

Українець також отримав ушкодження ще у серпні та пропустив сім ігор пірейського клубу. Тренер команди Хосе Луїс Менділібар розраховував на повернення Романа до гри проти ПАОКа (5 жовтня).

Проте повернення Яремчука відтерміновується ще на кілька тижнів. Форвард не зіграв ще жодного матчу в поточному сезоні, тоді як на рахунку Циганкова один асист у двох матчах за Жирону.

Зінченко вилетів

Крім того, є відчутна втрата і у півзахисті. За інформацією ТаТоТаке, Олександр Зінченко також не допоможе збірній України у жовтневих іграх через травму привідного м'яза.



Олександр Зінченко став гравцем основи в Ноттінгем Форест / фото Getty Images

Її гравець Ноттінгем Форест отримав у матчі проти Сандерленда в АПЛ. Нагадаємо, що у вересні українець відіграв у старті в обох матчах за збірну, а також провів чотири повних гри поспіль у складі "лісників".

