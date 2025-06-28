Збірна України вийшла у фінал Золотої Євроліги-2025: з ким зіграють "синьо-жовті"

У суботу, 28 травня, відбувся півфінал жіночої Золотої Євроліги-2025. Збірна України з волейболу на своєму шляху до вирішального матчу зіграла проти представниць Швеції.

"Синьо-жовті" впевнено перемогли суперниць за підсумками трьох сетів. Тепер жіноча збірна України зіграє у фіналі турніру проти Угорщини, повідомляє 24 канал.

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Результат матчу Україна – Швеція

Жіноча збірна України перемогла Швецію з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" з самого початку матчу взяли ініціативу у свої руки та довели гру до перемоги, маючи комфортну перевагу з відривом у шість очок.

У другому сеті Швеція намагалась зламати хід подій та лідирувала – 16:10. Згодом українки скоротили відставання до мінімуму, а вже за рахунку 17:20 "синьо-жовті" показали неймовірну гру, вирвавши перемогу у сеті – 25:20.

Потім у третьому сеті збірна України довела справу до перемоги та вийшла у фінал жіночої золотої Євроліги-2025. "Синьо-жовті" зіграють у вирішальному матчі вперше за два роки.

Цікаво. Жіноча збірна України втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Обидва попередні "синьо-жовті" виграли – 2017 та 2023 роки.

Вирішальний матч турніру між Україною та Угорщиною відбудеться у неділю 29 червня. Початок гри о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу перемогла Японію у Лізі націй. "Синьо-жовті" завдали поразки одній з найкращих команд світу.