"Отримаємо від Канади Patriot": реакція фанатів на поразку збірної України

У суботу, 7 червня, Україна стартувала на товариському турнірі Canadian Shield. "Синьо-жовті" зіграли проти збірної Канади.

Матч завершився поразкою підопічних Сергія Реброва з рахунком 4:2. 24 канал зібрав підбірку коментарів з реакцією українців на невтішний результат головної команди країни.

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Як українці відреагували на поразку збірної

Українські вболівальники кожного матчу сподіваються на перемогу збірної. Проте "синьо-жовті" останнім часом не тішать фанатів яскравою грою та позитивним результатом.

Вболівальники збірної України майже однаково відреагували на поразку від Канади. В основному у мережі з'являються саркастичні коментарі від фанів.

"Відмазка: тяжко грати через два на третій… місяць".

"Канадський футбол на підйомі, головне це чемпіонат світу".

"Друзі, поки Ребров тренер, краще не дивитись. Збережіть нерви".

"Сподіваюсь ми отримаємо від Канади Patriot днями".

"Цікаво, коли першого ушатає на тренуваннях Туран: Бондаря чи Матвієнка?".

Реакція фанатів збірної України на поразку від Канади

Нагадаємо, що другий матч в межах товариського турніру у Канаді збірна України зіграє проти Нової Зеландії. Гра відбудеться в ніч з 10 на 11 червня о півночі – 00:00 за київським часом.