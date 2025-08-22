Укр Рус
22 серпня, 18:21
Історія збірної України з футболу: скільки тренерів очолювали національну команду

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Національна збірна України з футболу за роки незалежності мала 13 тренерів.

  • Лише Олегу Блохіну вдалось двічі очолити національну команду.

     

Національна збірна України вже 23 роки тішить фанатів позитивними і не завжди емоціями. Згадуємо всіх тренерів, які керували командою за роки незалежності.

Вже цієї неділі, 24 серпня, Україна відсвяткує свій 34-ий День незалежності. Вже через рік після виходу зі складу СРСР свій перший матч в історії провела і збірна України з футболу, повідомляє 24 Канал.

Скільки тренерів було у збірної України?

Дебютна гра відбулась 29 квітня 1992 року. В Ужгороді команда Віктора Прокопенка програла Угорщині (1:3). З того часу зі збірною попрацювали аж 13 тренерів.

Найбільше часу на чолі команди провів Олег Блохін. Він єдиний, кому вдалось двічі очолити збірну України. Легенда Динамо возив команду на ЧС-2006, де зумів дістатися чвертьфіналу.

Також Блохін був головним тренером на домашньому Євро-2012. За дві каденції він був наставником збірної України  протягом більш ніж 2000 днів. Трохи менше пробув на своїй посаді Андрій Шевченко (1842 дні), але протягом однієї каденції.

Всі тренери збірної України в історії:

ТРЕНЕР

ПОЧАТОК

КІНЕЦЬ

ДНІВ

МАТЧІВ

% ПЕРЕМОГ

1

Віктор Прокопенко

03.03.1992

16.09.1992

197

3

0,0%

2

Олег Базилевич

12.11.1992

21.09.1994

678

11

36,4%

3

Анатолій Коньков

05.01.1995

08.12.1995

337

7

42,9%

4

Йожеф Сабо

27.12.1995

31.12.1999

1465

32

46,9%

5

Валерій Лобановський

02.03.2000

15.11.2001

623

18

33,3%

6

Леонід Буряк

14.12.2001

10.09.2003

635

19

26,3%

7

Олег Блохін

18.09.2003

06.12.2007

1540

46

45,7%

8

Олексій Михайличенко

11.01.2008

30.11.2009

689

21

57,1%

9

Мирон Маркевич

01.02.2010

21.08.2010

210

4

75,0%

10

Олег Блохін

21.04.2011

25.09.2012

523

18

38,9%

11

Михайло Фоменко

26.12.2012

23.06.2016

1275

37

64,9%

12

Андрій Шевченко

15.07.2016

31.07.2021

1842

52

49,0%

13

Олександр Петраков

17.11.2021

31.12.2022

423

15

46,7%

14

Сергій Ребров

07.06.2023

---

808

23

47,8%

При цьому ця цифра не враховує виконуючих обов'язки наставників. Двічі на тимчасовій основі збірною України керували тренерські тандеми, до яких входив Микола Павлов. Ще шість тренерів працювали на у статусі в.о.

Список виконуючих обов'язків тренерів збірної України:

В.О. ТРЕНЕРА

ПОЧАТОК

КІНЕЦЬ

МАТЧІВ

СТАТИСТИКА

1

Микола Павлов / Леонід Ткаченко

26.10.1992

28.10.1992

1

+0 =1 –1

2

Микола Павлов / Володимир Мунтян

09.09.1994

13.09.1994

2

+0 =0 –2

3

Йожеф Сабо

24.09.1994

13.11.1994

2

+1 =1 –0

4

Юрій Калитвинцев

25.08.2010

21.04.2011

8

+1 =5 –2

5

Андрій Баль

06.10.2012

19.10.2012

2

+0 =1 –1

6

Олександр Заваров

14.11.2012

14.11.2012

1

+1 =0 –1

7

Олександр Петраков

18.08.2021

17.11.2021

7

+2 =5 –0

8

Руслан Ротань

28.02.2023

06.06.2023

1

+0 =0 –1

Нагадаємо, що у вересні цього року збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила у групу з Францією, Ісландією та Азербайджаном.