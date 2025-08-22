Історія збірної України з футболу: скільки тренерів очолювали національну команду
- Національна збірна України з футболу за роки незалежності мала 13 тренерів.
Лише Олегу Блохіну вдалось двічі очолити національну команду.
Національна збірна України вже 23 роки тішить фанатів позитивними і не завжди емоціями. Згадуємо всіх тренерів, які керували командою за роки незалежності.
Вже цієї неділі, 24 серпня, Україна відсвяткує свій 34-ий День незалежності. Вже через рік після виходу зі складу СРСР свій перший матч в історії провела і збірна України з футболу, повідомляє 24 Канал.
Скільки тренерів було у збірної України?
Дебютна гра відбулась 29 квітня 1992 року. В Ужгороді команда Віктора Прокопенка програла Угорщині (1:3). З того часу зі збірною попрацювали аж 13 тренерів.
Найбільше часу на чолі команди провів Олег Блохін. Він єдиний, кому вдалось двічі очолити збірну України. Легенда Динамо возив команду на ЧС-2006, де зумів дістатися чвертьфіналу.
Також Блохін був головним тренером на домашньому Євро-2012. За дві каденції він був наставником збірної України протягом більш ніж 2000 днів. Трохи менше пробув на своїй посаді Андрій Шевченко (1842 дні), але протягом однієї каденції.
Всі тренери збірної України в історії:
|
№
|
ТРЕНЕР
|
ПОЧАТОК
|
КІНЕЦЬ
|
ДНІВ
|
МАТЧІВ
|
% ПЕРЕМОГ
|
1
|
Віктор Прокопенко
|
03.03.1992
|
16.09.1992
|
197
|
3
|
0,0%
|
2
|
Олег Базилевич
|
12.11.1992
|
21.09.1994
|
678
|
11
|
36,4%
|
3
|
Анатолій Коньков
|
05.01.1995
|
08.12.1995
|
337
|
7
|
42,9%
|
4
|
Йожеф Сабо
|
27.12.1995
|
31.12.1999
|
1465
|
32
|
46,9%
|
5
|
Валерій Лобановський
|
02.03.2000
|
15.11.2001
|
623
|
18
|
33,3%
|
6
|
Леонід Буряк
|
14.12.2001
|
10.09.2003
|
635
|
19
|
26,3%
|
7
|
Олег Блохін
|
18.09.2003
|
06.12.2007
|
1540
|
46
|
45,7%
|
8
|
Олексій Михайличенко
|
11.01.2008
|
30.11.2009
|
689
|
21
|
57,1%
|
9
|
Мирон Маркевич
|
01.02.2010
|
21.08.2010
|
210
|
4
|
75,0%
|
10
|
Олег Блохін
|
21.04.2011
|
25.09.2012
|
523
|
18
|
38,9%
|
11
|
Михайло Фоменко
|
26.12.2012
|
23.06.2016
|
1275
|
37
|
64,9%
|
12
|
Андрій Шевченко
|
15.07.2016
|
31.07.2021
|
1842
|
52
|
49,0%
|
13
|
Олександр Петраков
|
17.11.2021
|
31.12.2022
|
423
|
15
|
46,7%
|
14
|
Сергій Ребров
|
07.06.2023
|
---
|
808
|
23
|
47,8%
При цьому ця цифра не враховує виконуючих обов'язки наставників. Двічі на тимчасовій основі збірною України керували тренерські тандеми, до яких входив Микола Павлов. Ще шість тренерів працювали на у статусі в.о.
Список виконуючих обов'язків тренерів збірної України:
|
№
|
В.О. ТРЕНЕРА
|
ПОЧАТОК
|
КІНЕЦЬ
|
МАТЧІВ
|
СТАТИСТИКА
|
1
|
Микола Павлов / Леонід Ткаченко
|
26.10.1992
|
28.10.1992
|
1
|
+0 =1 –1
|
2
|
Микола Павлов / Володимир Мунтян
|
09.09.1994
|
13.09.1994
|
2
|
+0 =0 –2
|
3
|
Йожеф Сабо
|
24.09.1994
|
13.11.1994
|
2
|
+1 =1 –0
|
4
|
Юрій Калитвинцев
|
25.08.2010
|
21.04.2011
|
8
|
+1 =5 –2
|
5
|
Андрій Баль
|
06.10.2012
|
19.10.2012
|
2
|
+0 =1 –1
|
6
|
Олександр Заваров
|
14.11.2012
|
14.11.2012
|
1
|
+1 =0 –1
|
7
|
Олександр Петраков
|
18.08.2021
|
17.11.2021
|
7
|
+2 =5 –0
|
8
|
Руслан Ротань
|
28.02.2023
|
06.06.2023
|
1
|
+0 =0 –1
Нагадаємо, що у вересні цього року збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила у групу з Францією, Ісландією та Азербайджаном.