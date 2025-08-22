Національна збірна України вже 23 роки тішить фанатів позитивними і не завжди емоціями. Згадуємо всіх тренерів, які керували командою за роки незалежності.

Вже цієї неділі, 24 серпня, Україна відсвяткує свій 34-ий День незалежності. Вже через рік після виходу зі складу СРСР свій перший матч в історії провела і збірна України з футболу, повідомляє 24 Канал.

Скільки тренерів було у збірної України?

Дебютна гра відбулась 29 квітня 1992 року. В Ужгороді команда Віктора Прокопенка програла Угорщині (1:3). З того часу зі збірною попрацювали аж 13 тренерів.

Найбільше часу на чолі команди провів Олег Блохін. Він єдиний, кому вдалось двічі очолити збірну України. Легенда Динамо возив команду на ЧС-2006, де зумів дістатися чвертьфіналу.

Також Блохін був головним тренером на домашньому Євро-2012. За дві каденції він був наставником збірної України протягом більш ніж 2000 днів. Трохи менше пробув на своїй посаді Андрій Шевченко (1842 дні), але протягом однієї каденції.

Всі тренери збірної України в історії:

№ ТРЕНЕР ПОЧАТОК КІНЕЦЬ ДНІВ МАТЧІВ % ПЕРЕМОГ 1 Віктор Прокопенко 03.03.1992 16.09.1992 197 3 0,0% 2 Олег Базилевич 12.11.1992 21.09.1994 678 11 36,4% 3 Анатолій Коньков 05.01.1995 08.12.1995 337 7 42,9% 4 Йожеф Сабо 27.12.1995 31.12.1999 1465 32 46,9% 5 Валерій Лобановський 02.03.2000 15.11.2001 623 18 33,3% 6 Леонід Буряк 14.12.2001 10.09.2003 635 19 26,3% 7 Олег Блохін 18.09.2003 06.12.2007 1540 46 45,7% 8 Олексій Михайличенко 11.01.2008 30.11.2009 689 21 57,1% 9 Мирон Маркевич 01.02.2010 21.08.2010 210 4 75,0% 10 Олег Блохін 21.04.2011 25.09.2012 523 18 38,9% 11 Михайло Фоменко 26.12.2012 23.06.2016 1275 37 64,9% 12 Андрій Шевченко 15.07.2016 31.07.2021 1842 52 49,0% 13 Олександр Петраков 17.11.2021 31.12.2022 423 15 46,7% 14 Сергій Ребров 07.06.2023 --- 808 23 47,8%

При цьому ця цифра не враховує виконуючих обов'язки наставників. Двічі на тимчасовій основі збірною України керували тренерські тандеми, до яких входив Микола Павлов. Ще шість тренерів працювали на у статусі в.о.

Список виконуючих обов'язків тренерів збірної України:

№ В.О. ТРЕНЕРА ПОЧАТОК КІНЕЦЬ МАТЧІВ СТАТИСТИКА 1 Микола Павлов / Леонід Ткаченко 26.10.1992 28.10.1992 1 +0 =1 –1 2 Микола Павлов / Володимир Мунтян 09.09.1994 13.09.1994 2 +0 =0 –2 3 Йожеф Сабо 24.09.1994 13.11.1994 2 +1 =1 –0 4 Юрій Калитвинцев 25.08.2010 21.04.2011 8 +1 =5 –2 5 Андрій Баль 06.10.2012 19.10.2012 2 +0 =1 –1 6 Олександр Заваров 14.11.2012 14.11.2012 1 +1 =0 –1 7 Олександр Петраков 18.08.2021 17.11.2021 7 +2 =5 –0 8 Руслан Ротань 28.02.2023 06.06.2023 1 +0 =0 –1

Нагадаємо, що у вересні цього року збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва потрапила у групу з Францією, Ісландією та Азербайджаном.