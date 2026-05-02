Сенсаційний перехід: зіркові українські спортсмени дебютують в ММА
- Жан Беленюк та Парвіз Насібов дебютують у ММА 11 липня 2026 року на турнірі нової ліги Arena в Києві.
- Оголошення про перехід олімпійських призерів у ММА вже викликало великий ажіотаж в українських єдиноборствах.
Жан Беленюк та Парвіз Насібов несподівано змінюють правила гри. Олімпійські призери з боротьби вперше вийдуть у клітку, щоб спробувати себе в ММА.
Український спорт готується до гучної події, адже одразу двоє зіркових борців греко-римського стилю вирішили кардинально змінити напрям кар’єри. Беленюк і Насібов уже цього літа дебютують у змішаних єдиноборствах на очах у вболівальників, пише "Суспільне Спорт".
Дивіться також "Не цілком зрозуміла": Беленюк про позицію Ломаченка щодо війни
Коли відбудеться історичний дебют?
Перші бої Жана Беленюка та Парвіза Насібова у ММА заплановані на 11 липня 2026 року. Турнір нової ліги Arena анонсували в інстаграмі. Поєдинки відбудуться у київському Палаці спорту, а імена суперників українських зірок наразі тримають у секреті.
Чому це справжня сенсація?
Для Беленюка цей поєдинок стане першим після завершення легендарної кар'єри в греко-римській боротьбі, де він зібрав повний комплект олімпійських нагород.
Насібов, який двічі здобував срібло Олімпіад, також уперше ризикне в октагоні, відкриваючи абсолютно новий етап у кар'єрі.
Оголошення про участь титулованих українців уже викликало неабиякий ажіотаж, адже перехід таких спортсменів у ММА може стати однією з найгучніших подій року в українських єдиноборствах.
Що відомо про Беленюка та Насібова?
- Жан Беленюк – один із найтитулованіших спортсменів в історії незалежної України. Він зібрав повну колекцію нагород на Олімпійських іграх, йдеться на сайті ESPN. Зокрема, в його активі "золото" Олімпіади-2020 в Токіо.
- Після завершення активної спортивної кар'єри Беленюк залишився у публічному просторі. З 2019 року він є народним депутатом України, а також бере участь у розвитку спорту й підтримці українських атлетів на державному рівні.
- Парвіз Насібов є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор – у 2020 та 2024 роках. Цьогоріч він вирішив пропустити чемпіонат Європи, щоб краще підготуватися до світової першості.