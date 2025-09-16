У складі гостей в цьому поєдинку дебютував Владислав Ванат. Він відзначився голом уже на 12-й хвилині зустрічі, завдяки чому каталонці набрали перше очко в сезоні, інформує 24 Канал.

Що означає святкування Ваната?

Після закінчення гри пресслужба іспанського клубу відреагувала на взяття воріт українця. Вона звернула увагу на незвичне святкування гола від свого новачка:

Нове святкування розблоковано,

– йдеться в дописі.



У Жироні відреагували на гол Ваната / Скриншот із соцмереж іспанського клубу

Цей м'яч Владислав Ванат відсвяткував особливим чином. Він показав руками літеру "Т", хоча це святкування не є стандартним для українського форварда.

Воно мало свою передісторію. Нападник збірної України таким чином виконав прохання Тараса Михавка. Захисник Динамо особисто просив про це свого колишнього партнера по команді, коли той залишав київський "біло-синіх".

Ванат присвятив святкування гола Михавку: відео з передісторією

Зазначимо, що раніше головний тренер Жирони Мічел прокоментував успішний дебют Владислава Ваната. Він був задоволений виступом новачків і сподівається на результативність українського форварда.

У нас є гравці, які дуже добре знають, що ми хочемо робити. Унахі дасть нам пас уперед, а Ванат – забиватиме. Браян Гіл та деякі інші повинні покращитися, але це процес. Поступово вони дадуть нам більше. Ми повинні покращити ситуацію, але після цього дня я більш спокійний щодо команди,

– цитує Мічела Marca.

Зазначимо, що завдяки голу у ворота Сельти Владислав Ванат опинився у цікавому рейтингу. Він став автором одного з найшвидших дебютних забитих м'ячів серед українських легіонерів у чемпіонатах топових європейських ліг.

Що відомо про кар'єру Ваната в Іспанії?