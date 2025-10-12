В Україні після початку російської агресії триває процес декомунізації. Задля звільнення нашої країни від російського ідеологічного ярма, зокрема, перейменовують вулиці, які носили імена радянських діячів, культурних постатей або історичних осіб, пов’язаних із імперським чи тоталітарним минулим.

Проте є й ті, хто звик до старих назв і чомусь за них тримається. Зокрема, такий випадок стався у Жмеринській громаді на Вінниччині, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Деколонізація.Україна.

Чому вирішили не змінювати назву вулиці?

Там знайшли цікаву причину, щоб не перейменовувати вулицю Маліновського в селі Почапинці. Вона названа на честь радянського маршала Родіона Малиновського.

Змінити назву мали б у рамках процесу декомунізації, але цього так поки й не сталося. У місцевій громаді заявили, що ця вулиця не має жодного відношення до радянського воєначальника, а названа нібито на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського.

У селі Почапинці Жмеринського району Вінницької області перейменування вулиці Маліновського обговорено на засіданні робочої групи від 16.01.2023 року та поставлено під сумнів необхідність перейменування у зв’язку із зауваженням старости Почапинецького старостинського округу про походження назви на честь українського футболіста Руслана Маліновського,

– йдеться у відповіді секретаря міської ради Вадима Кожуховського.

Зазначимо, що в коментарях під дописом користувачі слушно зауважили, що ця вулиця мала таку назву ще до народження гравця збірної України. Також вони вказали, що у футболіста та маршала прізвища пишуться по-різному:

А що вони скажуть на рахунок того, що Маліновського або взагалі не було, коли цю вулицю так назвали, або він був маленькою дитиною на той час?

Маршал Малиновський – через И, футболіст Маліновський – через І. Два різні прізвища.

Руслан Малиновський ще не народився, а вулиця вже була. Ото предтечі, ото заздалегідь назвали, подумали, які молодці. Ванги, не інакше.

Що тільки не вигадають совкодр**ери.

До слова. Напередодні Руслан Маліновський став героєм матчу Ісландія – Україна (3:5) у відборі на чемпіонат світу-2026. Він відзначився дублем і завдяки цій перемозі "синьо-жовті" піднялися на друге місце у групі D.

Зазначимо, що наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 13 жовтня. Суперником буде збірна Азербайджану.

