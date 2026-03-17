ФІФА може позбавити США матчів чемпіонату світу-2026 через війну Трампа проти Ірану

Вже цього літа відбудеться новий чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії Мундіаль пройде одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Проте через неоднозначну політику влади у США чемпіонат світу запам'ятається низкою скандалів. Найгучнішим з них може стати зняття збірної Ірану зі змагання, повідомляє Middle East Online.

Де може зіграти Іран?

Країна не хоче брати участь у турнірі через військову операцію, яку США разом з Ізраїлем проводить на її території. Раніше міністр спорту Ірану Ахман Доньямалі офіційно заявив, що не бачить можливості для збірної зіграти на Мундіалі.

Проте залаштунками "перси" все ж шукають варіант, як зіграти на ЧС. Одним із них є перенос матчі за їх участі з території США. Іранці ведуть перемовини з ФІФА, щоб ігри за їх участі пройшли у Мексиці.

Згідно з жеребкуванням чемпіонату світу-2026 Іран потрапив у групу G до Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Два матчі іранці мають провести у Лос-Анджелесі, а проти африканців – у Сіетлі.

Раніше Трамп заявляв, що його не хвилює, чи буде Іран брати участь у чемпіонаті світу, повідомляє USA Today. Для збірної Ірану це може бути сьома участь на Мундіалях. В кожному з шести попередніх турнірів команда завершувала боротьбу на груповій стадії.

