Президент ФІФА зробив офіційну заяву щодо участі Ірану на чемпіонаті світу-2026 у США

Вже цього літа відбудеться новий чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії Мундіаль приймуть аж три країни – США, Канада та Мексика.

Крім того, це буде дебютний турнір, в якому візьмуть участь 48 збірних. На жаль, одна з них ризикує не поїхати на ЧС-2026 через політичні причини, повідомляє El Financiero.

Чи буде Іран грати на Мундіалі?

Мова про національну команду Ірану, яка виграла свою відбіркову групу в азійській конфедерації. Країна опинилась під атакою з боку армій США та Ізраїлю, які почали там військову спецоперацію.

Раніше голова місцевої федерації футболу Мехді Тадж піддав сумніву виступ Ірану на Мундіалі. Проте президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив впевненість в участі "персів".

Ми розуміємо, у якому непростому становищі перебуває іранська збірна. Наше завдання – зробити все, щоб вони провели матчі чемпіонату світу в найкращих умовах. У нас немає запасних сценаріїв, ми дотримуємося виключно основного вектора розвитку подій. Світ зараз переживає складний геополітичний період. Ми не в силах самі вирішити глобальні конфлікти, проте наш пріоритет – об'єднувати людей,

– висловився Інфантіно.

Раніше міністр спорту Ірану Ахман Доньямалі в інтерв'ю TV2 заявив, що збірна не має їхати на Мундіаль. Зазначимо, що у відповідь на атаки з боку США та Ізраїлю іранці почали бити по країнам Близького сходу, через що конфлікт зазнав відчутної ескалації.

