Президент ФИФА сделал официальное заявление относительно участия Ирана на чемпионате мира-2026 в США
- Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно участия Ирана в чемпионате мира-2026.
- "Персы" должны выступить в группе G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
Уже этим летом состоится новый чемпионат мира по футболу. Впервые в истории Мундиаль примут аж три страны - США, Канада и Мексика.
Кроме того, это будет дебютный турнир, в котором примут участие 48 сборных. К сожалению, одна из них рискует не поехать на ЧМ-2026 по политическим причинам, сообщает El Financiero.
Будет ли Иран играть на Мундиале?
Речь о национальной команде Ирана, которая выиграла свою отборочную группу в азиатской конфедерации. Страна оказалась под атакой со стороны армий США и Израиля, которые начали там военную спецоперацию.
Ранее глава местной федерации футбола Мехди Тадж подверг сомнению выступление Ирана на Мундиале. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность в участии "персов".
Мы понимаем, в каком непростом положении находится иранская сборная. Наша задача – сделать все, чтобы они провели матчи чемпионата мира в лучших условиях. У нас нет запасных сценариев, мы придерживаемся исключительно основного вектора развития событий. Мир сейчас переживает сложный геополитический период. Мы не в силах сами решить глобальные конфликты, однако наш приоритет – объединять людей,
– высказался Инфантино.
Ранее министр спорта Ирана Ахман Доньямали в интервью TV2 заявил, что сборная не должна ехать на Мундиаль. Отметим, что в ответ на атаки со стороны США и Израиля иранцы начали бить по странам Ближнего востока, из-за чего конфликт претерпел ощутимую эскалацию.
Чего ждать от чемпионата мира-2026?
- Участие в Мундиале впервые примут 48 сборных. Команды разделятся на 12 групп по четыре.
- Сборная Ирана будет играть в квартете G. Соперниками "персов" по группе стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Два матча иранцы должны сыграть в Лос-Анджелесе, один – в Сиэтле.
- К сожалению, Украина точно не сыграет на чемпионате мира-2026. Подопечные Сергея Реброва проиграли решающий матч Швеции в рамках плей-офф отбора на Мундиаль.
- Турнир пройду с 11 июня по 19 июля 2026 года. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая четыре года назад одолела в финале сборную Франции по пенальти.