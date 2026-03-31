Президент ФИФА сделал официальное заявление относительно участия Ирана на чемпионате мира-2026 в США

Уже этим летом состоится новый чемпионат мира по футболу. Впервые в истории Мундиаль примут аж три страны - США, Канада и Мексика.

Кроме того, это будет дебютный турнир, в котором примут участие 48 сборных. К сожалению, одна из них рискует не поехать на ЧМ-2026 по политическим причинам, сообщает El Financiero.

Будет ли Иран играть на Мундиале?

Речь о национальной команде Ирана, которая выиграла свою отборочную группу в азиатской конфедерации. Страна оказалась под атакой со стороны армий США и Израиля, которые начали там военную спецоперацию.

Ранее глава местной федерации футбола Мехди Тадж подверг сомнению выступление Ирана на Мундиале. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность в участии "персов".

Мы понимаем, в каком непростом положении находится иранская сборная. Наша задача – сделать все, чтобы они провели матчи чемпионата мира в лучших условиях. У нас нет запасных сценариев, мы придерживаемся исключительно основного вектора развития событий. Мир сейчас переживает сложный геополитический период. Мы не в силах сами решить глобальные конфликты, однако наш приоритет – объединять людей,

– высказался Инфантино.

Ранее министр спорта Ирана Ахман Доньямали в интервью TV2 заявил, что сборная не должна ехать на Мундиаль. Отметим, что в ответ на атаки со стороны США и Израиля иранцы начали бить по странам Ближнего востока, из-за чего конфликт претерпел ощутимую эскалацию.

