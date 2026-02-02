Як в Україні будуть показувати зимові Олімпійські ігри-2026: повний список трансляцій

З 6 по 22 лютого в Італії триватимуть XXV зимові Олімпійські ігри. Їх прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Майже три тисячі атлетів будуть змагатись за 116 комплектів медалей. 24 Канал розповідає, де можна буде стежити за Білою Олімпіадою.

Де дивитися Олімпіаду-2026?

Офіційним транслятором ОІ-2026 в Україні є Суспільне. У вільному доступі змагання можна буде переглянути на каналі Суспільне Спорт, на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Харків тощо) та на сайті Суспільне Спорт.

Також Олімпіаду висвітлюватиме Радіо Промінь. На ньому будуть доступні огляди змагань, подкасти та різноманітні програми про Ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Кількість ефірних годин становитиме щонайменше 125 годин. Зокрема, щодня виходитимуть інформаційно-аналітичні студії про Олімпійські ігри.

Хто представлятиме Україну?

На змагання в Італії змогли кваліфікуватись 46 українських спортсменів. Вони боротимуться за медалі в 11 видах спорту:

біатлон;

гірськолижний спорт;

лижне двоборство;

лижні перегони;

санний спорт;

скелетон;

сноубординг;

стрибки на лижах з трампліна;

фігурне катання;

фристайл;

шорт-трек.

Довідка. Найбільше наша країна матиме представництво в біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).

Зазначимо, що збірна України на останніх двох зимових Олімпіадах вигравала медалі тільки у фрістайлі. "Золото" та "срібло" здобув Олександр Абраменко, який уже завершив кар'єру.

Що відомо про успіхи України на зимових Олімпіадах?