Розклад гонок з біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026
- Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 22 лютого в Південному Тіролі, змагання з біатлону триватимуть з 8 по 21 лютого.
- Україна отримала 10 ліцензій на участь у біатлонних гонках, у заявці опинились і досвідчені лідери – Дмитро Підручний та Юлія Джима.
Зимові Олімпійські ігри стануть головною мультиспортивною подією 2026 року. Вони триватимуть з 6 по 22 лютого.
На цих змаганнях будуть представлені одразу 16 різних видів спорту. Центральним серед них традиційно стане біатлон, повідомляє 24 Канал.
Коли відбудуться біатлонні гонки на Олімпіаді-2026?
29 країн отримали ліцензії на участь в біатлонних гонках. Однією з них стала й Україна.
Перегони відбуватимуться в мальовничому селищі Антгольц-Антерсельва в Південному Тіролі. Змагання триватимуть майже протягом усієї Олімпіади – з 8 по 21 лютого.
Першою гонкою на турнірі стане змішана естафета. Завершиться він жіночим мас-стартом.
Хто представить Україну?
Наша національна команда здобула десять ліцензій на Олімпійські ігри. По п'ять спортсменів потрапили до чоловічої і жіночої збірної.
- Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
- Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.
Довідка. У біатлоні українці матимуть найбільше представництво на рівні з санним спортом. На третьому місці йде фристайл (9 спортсменів), а загальна заявка склала 46 атлетів.
Де дивитись біатлон на Олімпіаді-2026?
Усі гонки на ОІ-2026 у прямому етері транслюватимуть на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна подивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Вінниця, Суспільне Харків, Суспільне Львів тощо).
Розклад біатлону на Олімпійських іграх-2026
- 8 лютого (15:05) – змішана естафета
- 10 лютого (14:30) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки
- 11 лютого (15:15) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки
- 13 лютого (15:00) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 14 лютого (15:00) – спринт 7,5 кілометрів, жінки
- 15 лютого (12:15) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки
- 15 лютого (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
- 17 лютого (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 18 лютого (15:45) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 20 лютого (15:15) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки
- 21 лютого (15:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки
Нагадаємо, що загалом Україна має п'ять олімпійських медалей у біатлоні. Цей спорт є найуспішнішим для нас на зимових Іграх.
Єдиною біатлоністкою, яка має більше однієї нагороди на Олімпіадах, є Віта Семеренко. У 2014 році вона здобула "золото" в естафеті, до якого додала "бронзу" у спринті.