Кожен учасник Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні отримав від організаторів та спонсорів комплект подарунків, серед яких брендований смартфон. Проте є один приємний виняток – "нейтральні" росіяни та білоруси.

Представникам країни-агресора та її білоруського сателіту, допущеним до Олімпіади, новенький гаджет не дістався. Через це на болотах розпочалося виття, як видно з дописів ТАСС.

Як відреагували в Росії на рішення організаторів Олімпіади?

Очікувано російська пропаганда вирішила скористатися цілком закономірним іміджевим рішенням компанії-виробника смартфонів нічого не дарувати вигнанцям світової спільноти. У Москві все перекрутили в традиційні тези про "політику", "русофобію", "нацизм" та іншу маячню.

А кишенькові політики Кремля почали наввипередки заявляти, що самі зі своєї кишені проспонсорують купівлю росіянам таких само гаджетів. Про це говорили з трибуни керівники російської ганебної Держдуми, а також представники партії ЛДПР, яка танцює під дудку Путіна та закликає знищувати українців.

Які подарунки зробили нормальним спорстменам на Олімпійських іграх?

Про те, які приємні речі підготували для усіх учасників Олімпіади з нормальних країн, на своїй сторінці в інстаграмі розповідала українська біатлоністка Олександра Меркушина.

Окрім різних сувенірів з емблемою Мілана-Кортіни 2026, а також справді корисних для спортсменів речей, як-от баф для захисту шиї від морозу та пляшка для води, кожен атлет з прапором отримав від спонсора Ігор унікальний смартфон з олімпійським дизайном. Меркушина зробила на нього розпаковку.

Розпакова смартфона Олімпійських ігор-2026 – дивіться відео:

Які ще скандали, пов'язані з росіянами, сталися на Олімпіаді?