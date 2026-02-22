Жах на Олімпіаді-2026: австрійського бобслеїста забрали на ношах після страшної аварії
- На Олімпіаді-2026 під час змагань з бобслею австрійський екіпаж перевернувся, після чого бобслеїста Якоба Мандльбауера на ношах забрали з траси через підозру на серйозну травму.
- Побоювання щодо травми шийного відділу хребта не підтвердилися, і Мандльбауер залишиться у лікарні для контролю та обстежень.
У бобслейних змаганнях четвірок на Олімпіаді-2026 стався моторошний епізод. Екіпаж з Австрії не впорався з керуванням в одному із поворотів і перевернувся на шаленій швидкості.
Трьом розганяльникам вдалося неушкодженими вибратися із саней. Натомість пілот Якоб Мандльбауер змусив вболівальників і глядачів добряче понервувати, пише The Athletic.
Дивіться також Падали один за одним: слалом на Олімпіаді перетворився на виживання – фінішували не всі
Що сталося з австрійськими бобслеїстами на Олімпіаді?
Бобслей є вкрай небезпечним видом зимового спорту, адже спортсмени несуться льодяним жолобом на швидкостях, які сягають 130 кілометрів на годину.
У змаганнях четвірок одразу три екіпажі зазнали аварій, проте лише у випадку з австрійцями знадобилася серйозна медична допомога.
Як пише New York Post, Якоб Мандльбауер не зміг самостійно підвестися на ноги. Бригада лікарів була змушена винести його з траси на ношах, австрійця було ушпиталено.
Згодом з'ясувалося, що, на щастя, побоювання щодо травми шийного відділу хребта не підтвердилися. Мандльбауер ще на змагальному майданчику почав рухати ногами і руками і загалом був при тямі. Надалі він перебуватиме у лікарні тільки задля контролю і обстежень.
Які ще гучні травми сталися на Олімпійських іграх в Італії?
- Легендарна гірськолижниця зі США Ліндсі Вонн впала через кілька секунд після старту швидкісного спуску і зазнала важкого перелому. Її відвезли до лікарні на гелікоптері. Після кількох операцій американка змогла поїхати додому, де продовжить лікування.
- Австралійський сноубордист Кем Болтон на тренуванні зламав шию. Дивовижно, що сам спортсмен спершу не зрозумів, що з ним щось сталося, а біль став докучати йому лише на другий день після змагань.
- Шорт-трекістка з Польщі Каміла Сельєр ледь не втратила око, коли під час падіння вона отримала удар лезом ковзана суперниці в обличчя. На щастя, найгіршого вдалося уникнути.