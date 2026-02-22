Укр Рус
22 лютого, 13:35
Жах на Олімпіаді-2026: австрійського бобслеїста забрали на ношах після страшної аварії

Андрій Олійник
Основні тези
  • На Олімпіаді-2026 під час змагань з бобслею австрійський екіпаж перевернувся, після чого бобслеїста Якоба Мандльбауера на ношах забрали з траси через підозру на серйозну травму.
  • Побоювання щодо травми шийного відділу хребта не підтвердилися, і Мандльбауер залишиться у лікарні для контролю та обстежень.

У бобслейних змаганнях четвірок на Олімпіаді-2026 стався моторошний епізод. Екіпаж з Австрії не впорався з керуванням в одному із поворотів і перевернувся на шаленій швидкості.

Трьом розганяльникам вдалося неушкодженими вибратися із саней. Натомість пілот Якоб Мандльбауер змусив вболівальників і глядачів добряче понервувати, пише The Athletic.

Що сталося з австрійськими бобслеїстами на Олімпіаді?

Бобслей є вкрай небезпечним видом зимового спорту, адже спортсмени несуться льодяним жолобом на швидкостях, які сягають 130 кілометрів на годину.

У змаганнях четвірок одразу три екіпажі зазнали аварій, проте лише у випадку з австрійцями знадобилася серйозна медична допомога.

Як пише New York Post, Якоб Мандльбауер не зміг самостійно підвестися на ноги. Бригада лікарів була змушена винести його з траси на ношах, австрійця було ушпиталено.

Згодом з'ясувалося, що, на щастя, побоювання щодо травми шийного відділу хребта не підтвердилися. Мандльбауер ще на змагальному майданчику почав рухати ногами і руками і загалом був при тямі. Надалі він перебуватиме у лікарні тільки задля контролю і обстежень.

Які ще гучні травми сталися на Олімпійських іграх в Італії?

  • Легендарна гірськолижниця зі США Ліндсі Вонн впала через кілька секунд після старту швидкісного спуску і зазнала важкого перелому. Її відвезли до лікарні на гелікоптері. Після кількох операцій американка змогла поїхати додому, де продовжить лікування.
  • Австралійський сноубордист Кем Болтон на тренуванні зламав шию. Дивовижно, що сам спортсмен спершу не зрозумів, що з ним щось сталося, а біль став докучати йому лише на другий день після змагань.
  • Шорт-трекістка з Польщі Каміла Сельєр ледь не втратила око, коли під час падіння вона отримала удар лезом ковзана суперниці в обличчя. На щастя, найгіршого вдалося уникнути.