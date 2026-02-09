Прапороносиця Молдови на Олімпіаді підтримує війну і фанатіє від Путіна
- Лижниця Єлизавета Хлусович, яка несла прапор Молдови на Олімпіаді-2026, підтримує Путіна і пропагує війну в Україні.
- У команді Грузії з восьми атлетів шість є росіянами зі зміненим громадянством, а в "нейтральній" команді виступають 13 росіян та 7 білорусів.
Лижниця Єлизавета Хлусович, яка несла на церемонії відкриття Олімпіади-2026 прапор Молдови, виявилася путіністкою. Спортсменка народилася в Росії і у соцмережах підтримувала кремлівський режим.
Хлусович мала акаунт у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакті" і там показувала свою пропутінську позицію. Але після викриття спробувала приховати сліди, пише Sport24.
Що робила на підтримку Путіна прапороносиця Молдови?
Єлизавета Хлусович має мало спільного з Молдовою: вона народилася у Смоленську, а її мати виступала за Росію у біатлоні.
У "ВКонтакті" 18-річна спортсменка була підписана на Z-групи, які пропагували війну в Україні і російську армію-вбивцю, а також спільноти на підтримку диктатора Путіна.
Щойно така її позиція потрапила до заголовків ЗМІ, Хлусович намагалася приховати свої погляди, перейменувавши сторінку на "Наталя Л" і почистивши підписки. А згодом довелося узагалі видалити акаунт.
Цікаво, що на офіційному сайті Ігор в Мілані та Кортіні у профілі Хлусович навіть не зазначено, в яких дисциплінах вона збирається виступати на Олімпіаді.
Хто ще на Олімпійських ігор виявилися прихованими росіянами?
- У команді Грузії із восьми атлетів шість насправді є росіянами зі зміненим громадянством, а ще двоє справді мають грузинське коріння, але тренуються у Москві.
- Псевдоросіяни під грузинським прапором не змогли здобути медалі у командному турнірі з фігурного катання.
- У "нейтральній" команді без прапора та гімну на Олімпійських іграх виступають 13 росіян та 7 білорусів.