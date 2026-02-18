Україна бойкотуватиме Паралімпійські ігри-2026 через Росію: про що мова
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив участь росіян та білорусів у Паралімпіаді-2026 під національними прапорами, що викликало бойкот з боку українських посадовців.
- Українські паралімпійці зможуть виступити на Іграх, але українські чиновники не відвідуватимуть офіційні заходи та закликають інших приєднатися до бойкоту.
Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив обурливе рішення допустити росіян та білорусів до змагань в Мілані та Кортіні під власними прапорами. Міністерство молоді та спорту України оприлюднило офіційну реакцію.
Очільник відомства Матвій Бідний на своїй сторінці у мережі X заявив, що українська делегація фактично бойкотуватиме Паралімпіаду. Але це не стосуватиметься спортсменів.
Дивіться також "Вчора вбивали українців": Гераскевич заявив про військових у команді Росії на Паралімпіаді
Що заявило Мінспорту про бойкот Паралімпіади?
За словами міністра, у відповідь на дії організаторів щодо допуску на змагання росіян та білорусів під національними прапорами українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри.
Чиновники не будуть присутні на церемонії відкриття і не відвідуватимуть інші офіційні заходи Паралімпіади.
Україна також закликає посадовців інших держав приєднатися до цього бойкоту й ігнорувати паралімпійські заходи – і дякує кожному з вільного світу, хто відгукнеться на цю ініціативу.
Наші паралімпійці зможуть виступити в Італії і прославлятимуть там державу на рівні з іншими спортсменами, їхня участь не скасовується.
Чому росіяни будуть на Паралімпіаді, хоча на Олімпіаду їх не пустили?
- Як пише Sky News, країну-агресора відсторонювали від участі в Паралімпійських іграх двічі – з 2016 року через підтримувану державою масову допінгову схему, а з 2022 року через вторгнення в Україну.
- Востаннє під своїм прапором паралімпійці з РФ могли змагатися у 2014 році.
- Міжнародний паралімпійський комітет у вересні проголосував за зняття санкцій з Росії і надав росіянам шість ліцензій на Ігри-2026 у вигляді wild card.