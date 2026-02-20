Бойкот Україною відкриття Паралімпіади викликав істерику у росіян
- Україна бойкотує відкриття Паралімпійських ігор-2026 через допуск росіян та білорусів під їхніми прапорами.
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам брати участь у змаганнях, що викликало критику з боку України та Євросоюзу.
Українські паралімпійці не братимуть участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 через допуск росіян та білорусів під власними прапорами. Україна також вимагає від організаторів не використовувати на арені у Вероні український стяг.
На таку заяву Паралімпійського комітету України в Росії відреагувала Марія Захарова – речниця російського МЗС. Пропагандистка цинічно почала розповідати щось про олімпійські цінності і людяність, пише "РИА Новости".
Що в Росії сказали про бойкот Україною відкриття Паралімпіади?
Захарова вирішила, що вона може вчити когось цінностей та принципів на тлі злочинів, скоєних кремлівським режимом, на який вона покірно працює.
Київський режим намагається розтоптати як принципи олімпізму, так і основи людяності,
– вчергове здивувала глибиною падіння речниця ворожого МЗС.
Чому Україна бойкотує відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії?
- Всупереч усім принципам міжнародного спорту та здоровому глузду Міжнародний паралімпійський комітет минулоріч ухвалив рішення дозволити росіянам та білорусам брати участь у змаганнях в Мілані та Кортіні з використанням державних символів – прапора і гімну.
- Як пише BBC, ліцензії на Зимові ігри здобули шість паратлетів з країни-агресора та ще четверо – з її білоруського сателіта й співучасника воєнних злочинів.
- Україна не єдина у рішенні висловити протест проти таких дій МПК – про бойкот офіційних заходів вже встигли заявити в Євросоюзі.
- Італія як країна-господарка Паралімпійських ігор закликала МПК переглянути своє рішення про допуск росіян та білорусів.