Українські паралімпійці не братимуть участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 через допуск росіян та білорусів під власними прапорами. Україна також вимагає від організаторів не використовувати на арені у Вероні український стяг.

На таку заяву Паралімпійського комітету України в Росії відреагувала Марія Захарова – речниця російського МЗС. Пропагандистка цинічно почала розповідати щось про олімпійські цінності і людяність, пише "РИА Новости".

Дивіться також Уряд Італії вимагає скасувати допуск Росії та Білорусі до зимових Паралімпійських ігор

Що в Росії сказали про бойкот Україною відкриття Паралімпіади?

Захарова вирішила, що вона може вчити когось цінностей та принципів на тлі злочинів, скоєних кремлівським режимом, на який вона покірно працює.

Київський режим намагається розтоптати як принципи олімпізму, так і основи людяності,

– вчергове здивувала глибиною падіння речниця ворожого МЗС.

Чому Україна бойкотує відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії?