У Зінченка знову проблеми в АПЛ: що очікує на українця в Ноттінгемі за нового тренера

Ноттінгем Форест переживає непрості часи на старті сезону 2025-2026. Команда вже вдруге змінює наставника, що може позначитися на перспективах Олександра Зінченка.

Влітку Олександр Зінченко змінив клубну прописку. Арсенал віддав гравця збірної України в оренду у Ноттінгем Форест, який цього сезону переживає непрості часи. Про перспективи українця в новому клубі висловився відомий коментатор Олександр Михайлюк в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Як Зінченко зіграв проти Порту?

"Лісники" вже вдруге за сезон змінили тренера за цей сезон. Замість Анге Постекоглу клуб очолив Шон Дайч, який раніше працював у Евертоні із Віталієм Миколенком.

Свій перший матч на чолі "лісників" Дайч провів у Лізі Європи проти Порту та здобув перемогу 2:0. Зінченко вийшов в основі, але відіграв лише один тайм. Олександр Михайлюк дав характеристику грі українця.

Важко оцінювати дії Зінченка по одному тайму. З того, що я побачив, то Зіна грав як класичний лівий захисник. У Шона Дайча не має такої звички робити лівого захисника опорним хавбеком чи лівим атакувальним. Він виконував ті функції, які зазвичай в Евертон виконував Миколенко,

– каже Михайлюк.

"Іноді під час атак суперника він центрувався, страхував центрбеків, а самого Зінченка на лівому фланзі мав страхувати швейцарець Ндоє. Кілька разів розганяв контратаки, якраз вже центральніше розташовувався та приймав м'яч після позиційної атаки Порту. Там були такі моменти, коли Зінченко підхоплював м'яч і тягнув його аж до центрального кола, потім вже віддавав комусь передачу", – вважає коментатор.

Чи гратиме Зінченко у Шона Дайча?

На жаль, Зінченко отримав травму та був змушений достроково залишити поле. Це дозволило його конкуренту по позиції Ніколо Савоні вийти на заміну та вдало показати себе.

Тож поки залишається під питанням позиція Олександра в основі у майбутньому. Очікується, що Зінченко пропустить кілька ігор "лісників" і за цей час Савона може гарантувати собі місце в старті.

"Олександр отримав хорошу оцінку, але ось ця травма може знову його вибити. Наскільки я розумію, там травма стегна. Десь 2-3 матчі він має пропустити. Савона, який замість нього вийшов, це вже гравець, який належить Ноттінгему. Потрібно про це не забувати, адже Зінченко орендований. Савона був придбаний у Ювентуса за щось близько 11 мільйонів фунтів".

Він ще й пенальті заробив, може зіграти на будь-якому фланзі або в центрі оборони. Мені здається, що Савона – очевидний варіант на наступні поєдинки, він гратиме в основі саме зліва. Наскільки потім Зінченко після повернення нав'яже йому боротьбу? Побачимо. Але мені здається, що за цей тайм наш Олександр заслуговує на хорошу оцінку,

– резюмував Михайлюк.

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест починав сезон ще з Нуну Ешпіріту Санту. Саме португалець минулого сезону привів команду до сьомого місця, яке дало клубу путівку в Лігу Європи.

Проте у Нуну виник конфлікт із власником клубу, через що він залишив команду на початку вересня. Замість нього прийшов Ангелос Постекоглу, який вигравав ЛЄ із Тоттенхемом. Проте австралієць попрацював лише трохи більше місяця.

Зінченко у Ноттінгем Форест