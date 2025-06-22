На "Золотий м'яч-2025" змінився фаворит: він вперше очолив рейтинг претендентів

Восени 2025 року в театрі "Шатле" в Парижі буде оголошено найкращого футболіста сезону-2024/2025. Поки не названо повний список претендентів, але вже зрозуміло, хто буде серед головних кандидатів на нагороду.

Відомий портал TNT Sports оприлюднив рейтинг головних претендентів на "Золотий м'яч 2025". Уперше за тривалий час у ньому змінився лідер, інформує 24 Канал.

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Хто є фаворитом на "Золотий м'яч"

Його очолив півзахисник ПСЖ Вітінья. Португалець вийшов на перше місце після перемоги зі своєю збірною в Лізі націй. Також у кампанії-2024/2025 він виграв з парижанами требл.

25 річний футболіст випередив свого одноклубника Усмана Дембеле, який опустився на другу позицію. Трійку ж замикає вундеркінд Барселони Ламін Ямаль.

Зазначимо, що в десятку головних претендентів увійшли одразу шість гравців ПСЖ. Там також опинилися Рафінья, Мохамед Салах і Кіліан Мбаппе.

Рейтинг головних фаворитів на "ЗМ-2025"

Вітінья (ПСЖ) Усман Дембеле (ПСЖ) Ламін Ямаль (Барселона) Рафінья (Барселона) Нуну Мендеш (ПСЖ) Ашраф Хакімі (ПСЖ) Мохамед Салах (Ліверпуль) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Кіліан Мбаппе (Реал) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

До слова. У сезоні-2024/2025 Вітінья провів 54 матчі на клубному рівні. У них він забив вісім голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що володарем "Золотого м'яча-2024" став іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Він випередив Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема, які посіли друге та третє місця відповідно.