Шовковського мали звільнити з Динамо ще влітку: інсайдер поділився деталями рішення Суркіса

Київське Динамо залишилось без головного тренера посеред сезону. Наприкінці листопада через невдалі результати був звільнений Олександр Шовковський.

Причиною відставки стали аж чотири поспіль поразки в чемпіонаті України. Проте Шовковський міг залишитись без роботи ще раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВЗБІРНА.

До теми Скандальний легіонер Динамо не планує повертатися в Україну: гравець відмовляється грати за киян

Чому Шовковський не пішов раніше?

Спортивний журналіст Михайло Співаковський розповів деталі щодо зміни тренера в Динамо. За його інформацією, керівництво клубу хотіло попрощатися із Шовковським ще у серпні цього року.

Тоді Динамо поступилось кіпрському Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів, програвши обидва матчі. Брати Суркіси вже тоді були готові звільнити коуча через невиконання завдання у єврокубках.

Проте на такий крок вони зрештою не пішли, адже у них не було варіантів для швидкої заміни Шовковського. При цьому в подальшому Динамо демонструвало ще гірші результати при цьому тренері.

Наразі ж команду очолив Ігор Костюк, який до цього керував Динамо U-19. Спочатку наставник працював у статусі виконувача обов'язків, але пізніше офіційний сайт клубу повідомив, що Костюк став повноцінним тренером киян.

Як Динамо проводить сезон 2025 – 2026?