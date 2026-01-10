Французький футболіст трагічно загинув при спробі зробити селфі

Сумна новина сколихнула спортивну спільноту. Під час відпустки загинув футболіст із Франції Алексіс Вергос.

Трагедія сталася на острові Самуї в Таїланді. Загиблому хлопцю було лише 22 роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL.

Як загинув футболіст Алексіс Вергос?

Він відпочивав зі своєю супутницею й намагався зробити селфі на тлі водоспаду Намуанг 2. Під час спроби сфотографуватися футболіст послизнувся та впав з п'ятого ярусу водоспаду.

Він зник безвісти й місцеві поліціянти розпочали пошуки. Вони знайшли його тіло в ущелині, куди футболіста затягнула сильна течія.

Під час падіння хлопець, ймовірно, вдарився головою об каміння. За даними видання The Thaiger, рятувальники за допомогою мотузок витягли тіло з води, поклали на ноші та доставили до підніжжя водоспаду.

На жаль, там вони констатували смерть 22-річного хлопця. Попередній судово-медичний огляд встановив, що її причиною стала важка черепно-мозкова травма.

До слова. Наречена Вергоса, яка перебувала поруч, також послизнулася й ледь не загинула з ним. На щастя, дівчина змогла вхопитися за гілку дерева, що врятувало їй життя. Саме вона повідомила поліції про інцидент.

Зазначимо, Алексіс Вергос виступав за аматорський футбольний клуб Кемпер Ерге-Армель. Він представляє сьомий дивізіон чемпіонату Франції.

