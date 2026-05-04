Чого чекати від Андреа Мальдери в збірній України: ексклюзивне інтерв'ю з Євгеном Левченком

Збірна України з футболу є головною командою для всіх спортивних вболівальників країни. Фанати несамовито підтримують її кожного матчу, шалено радіють перемогам та болісно переживають будь-які невдачі.

На жаль, саме з негативу розпочався 2026 рік для "синьо-жовтих". Україна поступилась Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, через що не змогла пройти на сам Мундіаль.

Ця невдача спричинила відхід Сергія Реброва, а також наблизила збірну України до першого в її історії іноземного тренера. За інформацією журналіста Віктора Вацка, новим наставником "синьо-жовтих" стане Андреа Мальдера.

Італієць ще не мав досвіду роботи головним тренером. Проте з 2016 по 2021 роки Андреа був асистентом у штабі Андрія Шевченка та долучився до виходу України у чвертьфінал Євро-2020.

З огляду на можливе призначення Мальдери 24 Канал ексклюзивно поспілкувався з ексгравцем збірної України Євгеном Левченком. Колишній футболіст, а нині президент профспілки футболістів Нідерландів, оцінив кандидатуру італійця.

Які сильні сторони Мальдери?

Ви якраз працювали зі збірною, коли Мальдера був у штабі Андрія Шевченка, спостерігали за його роботою. Успіх тієї збірної, а саме вихід у чвертьфінал Євро, ви пов'язуєте в тому числі з Мальдерою?

Для всіх нас зараз дуже важливо зробити вибір тренера, який буде розуміти гравців, буде спілкуватися добре з гравцями та буде на 100% психологом. Він має бути на рівні з гравцями й розуміти їх. Якщо казати про Мальдеру, то мені здається, що це тренер, який дуже сильний тактично та дуже розуміє гру.

Це тренер, який постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу. Моя думка: це той тренер, який може потягнути українську збірну. Єдиний мінус – те, що він працював завжди помічником, а це трохи інше завдання. Це єдиний такий момент, тут треба знати Мальдеру на 100% як тренера та особистість. Коли будуть обирати тренера, то варто дивитися на якості людини та професіонала, аби вибирати того, хто за всіма критеріями підходить.



Андреа Мальдера мав досвід роботи в збірній України / Фото з інстаграму тренера

Що вам відомо про роботу Мальдери, його сильні сторони? Можливо, за щось специфічне він відповідав у штабі Шевченка?

Я знаю, що за тактику він дуже багато відповідав. Хлопці казали, що він був постійно на контакті, розмовляв з усіма, розкладав схеми. Він тактично дуже сильний тренер, це важливо для збірної. Я не можу уявити, щоб хтось із гравців був проти такого тренера. Всі прагнуть до новизни та хочуть тренера, який буде показувати бажаний нами футбол.

Коли Шевченко прийняв команду після Фоменка, ми заграли в інший футбол. Той футбол та ту атмосферу хочеться зараз повернути. Після Сергія Реброва, у якого був свій підхід, дуже багато гравців хотіли б більше домінувати. Я не кажу, що це така панацея і з Мальдерою ми будемо перемагати всі збірні.

Але він той іноземний тренер, який працював вже в українському середовищі, розуміє наш футбол та знає цих гравців. Це був би набагато кращий варіант, ніж інші іноземні тренери, які не працювали в Україні. Або ж тренери, які довго не працюють. Важливо, коли тренер постійно розвивається, не стоїть на одному місці. В сучасному футболі, коли ти не тренуєш 2 – 3 роки, ти випадаєш.

Які у вас враження від Мальдери як від людини? Можливо, у вас особисті контакти чи просто судячи з його інтерв’ю.

Мені здається, що це дуже гарна людина, яка може нормально спілкуватися та знайти підхід до всіх гравців. Як на мене, це повністю інший підхід, ніж ми бачили останні роки. Це непоганий варіант. Як людина і як тренер, він дуже класний. Чому б не спробувати перший раз іноземного тренера?



Останнім місцем роботи Андреа Мальдери був Марсель / Фото з інстаграму тренера

Можливо, у штаб могли б увійти прогресивні українські тренери, які зможуть його доповнити. Те, що він завжди був лише асистентом, може бути чимось проблемним хіба що на перших кроках. Я сподіваюсь, що він переможе себе і зможе стати першим тренером. Це такий шлях професійного розвитку.

Чи варто призначати тренера-іноземця?

Тренер-іноземець у нас може бути вперше. Часто можна прочитати різні думки, що збірну має тренувати українець. Як ви думаєте, що стоїть за такою пересторогою?

Для мене це повний нонсенс, коли хтось каже, що тренером збірної повинен бути українець. Найголовніше – це повинен бути фахівець, який має професійні риси, щоб зібрати цю збірну. У нас є матеріал, з яким можна працювати. Але у нас недостатньо кваліфікації та розвитку тренерів.

Треба оцінювати людей як спеціалістів, а не по національності. Подивіться скільки збірних зараз з іноземними тренерами. Повторюся, шукати обов’язково українського тренера для збірної – це нонсенс і несучасний підхід.



Андрій Шевченко добре знайомий з Андреа Мальдерою / Фото Getty Images

Ви вже сказали, що Мальдера працював з багатьма збірниками раніше. Ви сприймаєте це як плюс для нього?

Я вважаю, що це на 100% плюс. Він вже працював в Україні, розуміє реалії та що можна вимагати від гравців. В нього є достатня комунікаційна лінія і прямий контакт з Андрієм Шевченком. Чи потягне він саме роль головного тренера – це вже інше питання. Рішення будуть прийматися колективно, але відповідальність повністю лежить на тренері збірної. Якщо в нього достатньо кваліфікації стати головним, то це буде один з найкращих варіантів.

Довідка. Після відходу зі збірної України у 2021 році Андреа Мальдера доєднався до тренерського штабу Роберто Де Дзербі. Разом з екстренером Шахтаря італієць працював у Брайтоні та Марселі. Нещодавно Де Дзербі став наставником Тоттенхема і Мальдера у його штаб не увійшов.

Чого чекати від Мальдери та його штабу?

Ви сказали про помічників-українців для Мальдери, якщо це буде він. Можливо, у вас є якісь прізвища в голові й хто їх має підбирати?

Мені здається, що це колективне рішення. Штаб формує тренер разом з УАФ. Набагато важливіше, щоб це були тренери, які на 100% розуміють філософію того, як ми хочемо грати в футбол, і звертають увагу на молодь.

Будемо відверті, ми не зможемо на 100% боротися з топовими збірними. Але дуже важливо, щоб ми вибудували шлях на кілька років, давали шанс молодим гравцям і щоб було взаєморозуміння з нашими лідерами. Останні пару років я цього не бачив.

І наостанок, що б вам хотілося побачити від нового тренера збірної в плані дій, заяв, методів роботи?

Дуже важливо побачити чіткий план на декілька років. Я хотів би, щоб головний тренер вмів чітко спілкуватися, відповідав за свої завдання, щоб у нього був конект із суспільством. Ми всі маємо дати йому час поставити гру і результат.

Для мене важливо, щоб була гра й очі у гравців горіли. Коли буде гра – буде й результат. Тому я хотів би, щоб у нас не прибивали постійно тренерів і давали їм час вибудовувати свою команду. Критикувати треба, але критика має бути конструктивною, без поливання лайном.

