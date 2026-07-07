Як повідомляє Iltalehti, злочин стався у 2022 році в місті Трапані на острові Сицилія. За даними слідства, 27-річна туристка з Фінляндії, яка відпочивала в Італії разом із двома подругами, після вечора в компанії Піццолато та його знайомих залишилася з чоловіками, тоді як її подруги повернулися до готелю.

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Що відомо про ситуацію?

Прокуратура встановила, що четверо чоловіків скористалися станом алкогольного сп'яніння жінки та спільно її зґвалтували.

У грудні 2025 року обвинувачення вимагало для всіх підсудних по десять років ув'язнення. Однак суд дійшов висновку, що у справі відсутні обтяжуючі обставини, і призначив кожному покарання у вигляді п'яти років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Піццолато є бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо-2020 та Парижі-2024, а також бронзовим призером чемпіонату світу і триразовим чемпіоном Європи.

Раніше, у 2018 році, Італійська федерація важкої атлетики дискваліфікувала спортсмена на десять місяців за погрози, залякування та насильницьку й принизливу поведінку щодо молодших атлетів.

Які інші випадки сталися у спорті?