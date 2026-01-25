Чинний лідер чемпіонату Англії місцевий Арсенал прийматиме Манчестер Юнайтед. Зустріч розпочнеться 25 січня о 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи готовий Арсенал до чемпіонства?

"Каноніри" продовжують свою впевнену ходу за омріяним титулом. Лондонці вже 22 роки не перемагали в АПЛ, але зараз є головними фаворитами на золоті медалі.

Після 22-х турів Арсенал впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Підопічні Мікеля Артети перед звітним вікендом випереджали Манчестер Сіті та Астон Віллу на шість балів.

Щоправда, манкуніанці у суботу здолали аутсайдера АПЛ Вулверхемптон. Втім у Арсенала суперник буде важче, оскільки Манчестер Юнайтед веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.

Прогноз букмекера

Арсенал є явним фаворитом в битві проти Манчестер Юнайтед по лінії betking. Успіх команд Мікеля Артети оцінений у 1,61, тоді як манкуніанців – аж у 6,50. Коефіцієнт на нічию становить 4,33.

При цьому експерти вірять, що матч вийде результативним. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,68, тоді як на ТМ2,5 – 2,20. Вірогідність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,77.

*Коефіцієнти подані станом на 00:35 25.01.2026

Чого чекати від Манчестер Юнайтед?

"Червоні дияволи" демонструють нестабільні результати та вже встигли змінити головного тренера. На початку січня клуб звільнив Рубена Аморіма, а йому на заміну призначили Майкла Карріка.

У англійця вдалось здивувати фанатів сходу, адже у його дебютному матчі МЮ зміг переграти Манчестер Сіті (2:0). Враховуючи поразку Ліверпуля у звітному турі від Борнмута, навіть нічия на "Емірейтс" виведе Юнайтед у топ-четвірку.

Що каже історія протистоянь?

До слова, історія битв проти Арсеналу говорить на користь манкуніанців. Манчестер Юнайтед виграв 100 очних матчів проти "канонірів", тоді як у суперника 92 перемоги в цих зустрічах при 55-ти нічиїх.

Правда, останнім часом Арсенал краще грає в матчах проти "червоних дияволів". Лондонці не програють в семи останніх очних битвах, а у першому колі поточного сезону мінімально виграли завдяки голу Калафіорі.