Гра відбудеться в Бергамо на "Нью Беленс Арена". Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Яка історія протистоянь Аталанти й Інтера?
Це буде 144-та очна зустріч між командами в усіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, колосальну перевагу має міланський клуб.
Інтер записав у свій актив 80 перемог при 27 поразках, а ще 36 разів було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "нерадзуррі" – 256:128.
Що цікаво, вони тріумфували в останніх восьми очних поєдинках. Ба більше, у крайніх чотирьох бергамаски не забили навіть жодного м'яча.
Востаннє вони зустрічалися 15 березня в межах 29 туру чемпіонату Італії сезону-2024/2025. Тоді міланці здобули виїзну перемогу з рахунком 2:0 здобули.
Прогноз букмекера
Інтер є фаворитом матчу по лінії betking. Попри фантастичну статистику в останніх зустрічах, на перемогу гостей дають доволі високий коефіцієнт 2,05. Шанси господарів поля оцінюють у 3,50, а нічийний результат – 3,75. На думку букмекерів, у цьому поєдинку Аталанта має хороші шанси перервати свою "суху" серію. На те, що бергамаски заб'ють бодай один гол виставлений коефіцієнт 1,37, тоді як індивідуальний ТМ 0,5 – 3,10. Коефіцієнт на те, що господарі не програють, дорівнює 1,78.
Як виступають Аталанта й Інтер у сезоні?
До очного протистояння Інтер підходить у статусі фаворита та лідера турнірної таблиці Серії А після 16 турів. Натомість Аталанта розташовується лише на дев'ятій сходинці з відставанням в 11 очок.
При цьому господарі виграли шість з семи останніх поєдинків у всіх турнірах, а "нерадзуррі" мають чотири поразки в пасиві у восьми крайніх зустрічах.
У Лізі чемпіонів обидві команди після шести турів перебувають серед списку лідерів. Вони посідають п'яту та шосту позиції, які дозволяють напряму потрапити в 1/8 фіналу.