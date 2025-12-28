Гра відбудеться в Бергамо на "Нью Беленс Арена". Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Перервалася найдовша переможна серія в історії міжнародного футболу

Яка історія протистоянь Аталанти й Інтера?

Це буде 144-та очна зустріч між командами в усіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, колосальну перевагу має міланський клуб.

Інтер записав у свій актив 80 перемог при 27 поразках, а ще 36 разів було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "нерадзуррі" – 256:128.

Що цікаво, вони тріумфували в останніх восьми очних поєдинках. Ба більше, у крайніх чотирьох бергамаски не забили навіть жодного м'яча.

Востаннє вони зустрічалися 15 березня в межах 29 туру чемпіонату Італії сезону-2024/2025. Тоді міланці здобули виїзну перемогу з рахунком 2:0 здобули.

Прогноз букмекера

Інтер є фаворитом матчу по лінії betking. Попри фантастичну статистику в останніх зустрічах, на перемогу гостей дають доволі високий коефіцієнт 2,05. Шанси господарів поля оцінюють у 3,50, а нічийний результат – 3,75. На думку букмекерів, у цьому поєдинку Аталанта має хороші шанси перервати свою "суху" серію. На те, що бергамаски заб'ють бодай один гол виставлений коефіцієнт 1,37, тоді як індивідуальний ТМ 0,5 – 3,10. Коефіцієнт на те, що господарі не програють, дорівнює 1,78.

*Коефіцієнти подані станом на 15:45 27.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як виступають Аталанта й Інтер у сезоні?