В Мадриді футбольні фанати закидали поле туалетним папером під час матчу Ліги чемпіонів

В Лізі чемпіонів 2025 – 2026 відбулись перші півфінальні матчі. На середу, 29 квітня, була винесена зустріч за участі Атлетіко.

Мадридська команда на своєму полі зустрічалась із лідером АПЛ Арсеналом. Фанати "матрацників" влаштували ефеткний перформанс, повідомляє 24 Канал.

До теми Подарунок для Шахтаря: донецький клуб близький до 40 мільйонів євро за Лігу чемпіонів

Що зробили фанати Атлетіко?

Перед стартом зустрічі чимало вболівальників прийшли на гру із туалетним папером. Коли гравці почали виходити з підтрибунного приміщення, фанати почали кидати ці рулони з трибун.

У підсумку ще до старту гри частина поля була закидана туалетним папером. Втім ця акція не пов'язана ні з яким бойкотом або протестом проти чогось.

Як вболівальники закидали поле туалетним папером:

В Південній Америці така традиція є давно і має навпаки підбадьорюючий підтекст. Якщо тримати рулон за один кінець і кинути з трибун вниз, візуально створюється ефект конфеті

Таким чином, ультрас мадридців вирішили перейняти цю акцію та зробити звичною для "Ванда Метрополітано". Відзначимо, що гра завершилась з рахунком 1:1. Голи забивали Дьокереш та Альварес з пенальті.

Огляд матчу Атлетіко – Арсенал: дивитися відео на Megogo

Що цікавого в Лізі чемпіонів 2025 – 2026?