"Мені потрібна ваша допомога": українська тенісистка залишила важливий меседж на Australian Open

У вівторок, 20 січня, відбулися чергові матчі першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В одному з них зустрічалися Олександра Олійникова та Медісон Кіз.

Для українки це був дебютний поєдинок в основній сітці на турнірах серії Grand Slam. Їй протистояла чинна переможниця змагань, яка минулого року у фіналі здолала Арину Сабалєнко, інформує 24 Канал.

Як минув матч Олійникова – Кіз?

Олександра мала статус явного андердога, проте з перших розіграшів почала дивувати глядачів. Вона одразу ж заробила потрійний брейк-пойнт і не тільки зробила брейк, а видала серію з чотирьох виграних геймів.

Після цього американка ввімкнулася на повну та відіграла несподіваний гандикап. Кіз повела з рахунком 5:4, але Олійникова не здавалася та навіть вийшла вперед з брейком.

Медісон його відіграла й доля партії вирішувалася на тай-брейку. Там українка знову вирвалася вперед 4:0, але й цього разу не змогла довести свою перевагу до підсумкової перемоги.

Вона мала два сетболи, але не реалізувала їх. Врешті-решт американська тенісистка перемогла з рахунком 8:6.

На жаль, у другому сеті рівної боротьби вже не було. Кіз закрила його з рахунком 6:1 і пробилася до наступної стадії турніру.

Медісон Кіз – Олександра Олійникова 2:0 (7:6, 6:1)

Під час флешінтерв'ю Кіз похвалила українську тенісистку. Вона відзначила сильні сторони Олійникової, яка дала на корті справжній бій.

Моя сьогоднішня суперниця була неймовірною. Вона дуже добре почала гру, вона чудова й безумовно, ускладнила мені завдання… Це не типовий стиль, який можна побачити кожного дня, що, на мій погляд, робить гру трішечки складнішою, але саме зміни темпу з високими м’ячами та зрізом, а також вона дуже швидка та встигала до багатьох м’ячів. Тож сьогодні мені дійсно довелося попрацювати на іншій стороні сітки,

– заявила Медісон.

Дивіться відеоогляд матчу Кіз – Олійникова

Важливий меседж від Олійникової після гри

А вже після поєдинку Олександра продемонструвала свою громадянську позицію. Оскільки на турнірі заборонено обговорювати чимало тем, вона прийшла на пресконференцію у спеціальній футболці.

На ній були нанесені слова, які залишили важливий меседж і нагадали тенісній спільноті, що спорт – не поза політикою: "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити".

Пресконференція Олійникової після матчу: дивіться відео

Хто така Олександра Олійникова?