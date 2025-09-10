Збірна України не змогла потішити фанатів перемогою в Баку. Натомість вболівальники активно висловлювали своє незадоволення результатом зустрічі.

У другому турі кваліфікації ЧС-2026 збірна України розчарувала фанатів. Команда Сергія Реброва не змогла обіграти явного аутсайдера квартету Азербайджан (1:1), повідомляє 24 Канал.

Що вболівальники сказали гравцям збірної України?

Через провал команди фанати відверто не стримували емоцій. Після гри вболівальники активно вимагали відставки головного тренера у коментарях в інстаграмі УАФ.

Крім того, глядачі на стадіоні на підвищених тонах поспілкувались із гравцями після зустрічі. До вболівальників підійшли Микола Матвієнко, Георгій Бущан, Артем Довбик, Єгор Ярмолюк та Георгій Судаков.

Як фанати поговорили з гравцями збірної України: дивитися відео

Фанати акцентували на тому, що збірна Азербайджану є слабкою командою і українці мали її обігрувати. Наостанок вболівальники закликали гравців зробити висновки із цієї осічки.

До слова, Сергій Ребров звернувся до вболівальників та попросив у них терпіння до наступних ігор. Контракт наставника зі збірною підходить до завершення у липні 2027 року.

Турнірне становище у групі: