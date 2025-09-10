Сборная Украины не смогла порадовать фанатов победой в Баку. Зато болельщики активно выражали свое недовольство результатом встречи.

Во втором туре квалификации ЧМ-2026 сборная Украины разочаровала фанатов. Команда Сергея Реброва не смогла обыграть явного аутсайдера квартета Азербайджан (1:1), сообщает 24 Канал.

Что болельщики сказали игрокам сборной Украины?

Из-за провала команды фанаты откровенно не сдерживали эмоций. После игры болельщики активно требовали отставки главного тренера в комментариях в инстаграме УАФ.

Кроме того, зрители на стадионе на повышенных тонах пообщались с игроками после встречи. К болельщикам подошли Николай Матвиенко, Георгий Бущан, Артем Довбик, Егор Ярмолюк и Георгий Судаков.

Фанаты акцентировали на том, что сборная Азербайджана является слабой командой и украинцы должны были ее обыгрывать. Напоследок болельщики призвали игроков сделать выводы из этой осечки.

К слову, Сергей Ребров обратился к болельщикам и попросил у них терпения до следующих игр. Контракт наставника со сборной подходит к завершению в июле 2027 года.

